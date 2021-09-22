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    去年採購疫苗抓3000萬劑 陳時中鬆口：對市場評估有誤

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

    行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/22 18:55

    〔記者楊丞彧／台北報導〕行政院長蘇貞昌今（22日）下午率部會首長到立法院繼續就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」進行專案報告。民進黨立委羅致政壓軸質詢時問到，去年採購3000萬劑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗是怎麼推估的？怎麼認為3000萬劑就足夠？陳時中表示，因為當時評估第三劑之後就是買方市場，但後來「看起來是有點錯誤的」。

    陳時中指出，去年洽購疫苗的時候，當時的評估認為因為第一劑與第二劑的時候是賣方市場，第三劑與第四劑之後就會趨向變成買方市場。前兩劑目標就是要先把疫苗買起來，等到施打第二劑的時候，就會變成買方市場；不過以現在來看，當初的評估現在證明沒有，第三、四劑依舊是賣方市場，陳時中承認是個錯誤。

    羅致政表示，不會以現在的環境，來批評去年的決策對或是不對，沒有「早知道」的事，當時決策時間點的環境與條件與現在不同，供貨期程也都不知道，更別說有關未來的接種計畫，用現在的觀點批評去年是不公平的。

    至於下一階段的疫苗，羅致政表示，當武漢肺炎未來可能流感化，指揮中心除了已採購莫德納疫苗，是否還有「超前部署」？陳時中回應，國外的疫苗仍持續洽談中，但國產疫苗的部分還沒，目標會一直變化，但有關購買數量部分，如果底牌先曝光，購買談判籌碼就變低，這部分他盡量不談。

    陳時中表示，去年國際專家普遍認為是當全體接種率達到六成，就能達到群體免疫，去年以此往上掐，當時認為是寬的。

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