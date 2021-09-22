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    去年振興觀光成效慘今年再討預算 柯文哲挨轟「怎還敢來議會要錢」

    台北市長柯文哲22日下午赴台北市議會進行110年第2次追加減預算案報告，並接受備質詢。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲22日下午赴台北市議會進行110年第2次追加減預算案報告，並接受備質詢。（記者羅沛德攝）

    2021/09/22 18:01

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴北市議會進行第二次追加減預算報告，北市議員簡舒培直批，去年市府編列3.47億投入安心旅遊振興及台北住宿節，但執行成效不佳、浪費公帑買票券閒置遭審計處要求檢討，「今天怎麼還敢來議會要錢？」；柯文哲解釋，今年許多活動取消因此無法搭配使用，但不會浪費、將會繳庫，並再回去檢討。

    簡舒培質詢時表示，北市府去年推出安心旅遊振興計畫，但吸引民眾重遊率竟與目標值落差5成，而台北住宿節搭配採購的票券也剩餘6成未使用，怒批去年台北旅宿業、商圈受疫情重創最深，市府向議會爭取預算要求振興，但執行成效不佳遭審計檢討，市長卻直至媒體揭露後今早才知情，「今天怎麼還敢來議會要錢？」

    柯文哲解釋，今年包括台北燈節等許多活動都取消，因此剩餘票券無法搭配使用，但市府不會浪費將繳庫，後續也會再檢討。

    簡舒培再指，去年觀傳局推出的安心旅遊振興方案，原意是要振興北市商圈及旅宿業，但翻開許多旅行團行程，竟然都是在宜蘭、嘉義、新竹、新北、基隆、苗栗等外縣市，怒轟柯文哲拿北市的公帑去振興其他縣市觀光，要求今年振興預算務必花在刀口上，確實協助北市業者；柯文哲承諾，將把相關問題列出後帶回檢討。

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