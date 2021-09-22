中市府4億多二備金僅執行一半、20案全數保留 審計處要求檢討

台中市去年核准動支4億餘第二預備金僅執行2億餘，有20案全數保留，審計處促檢討，市議員林德宇將要求明年度減編二備金。（林德宇提供）

2021/09/22 17:57

〔記者蘇孟娟／台中報導〕審計部台中市審計處今在市議會說明2020年度台中市總決算審核報告，指出中市府編5億餘第二預備金，核准動支4.8億，卻僅執行2.7億餘元，甚至有多達20項計畫核准動支後又全數保留，市議員林德宇痛批市府，擺明「不花白不花」心態「浮編濫編」，將要求減編第二預備金，各機關預算回歸預算程序編列動支；市府則指出，已請各機關謹慎評估動支第二預備金需求性。

台中市審計處長吳錦祥指出，台中市府2020年度核准動支第二預備金4億8225萬餘元，僅執行實現2億7992萬餘元，實現率為58.04%，比前一年度的實現率61.41%，減少3.37%；部份機關未妥善評估所需經費及動支時機，保留繼續執行比率偏高，甚至有20項計畫在核准動支後又全數保留，或動支計畫多屬例行業務，卻未列預算辦理，均要求市府檢討改進。

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林德宇指出，市府在議會審預算時，一直說預算不夠用，結果編預算給市府用，竟又實現數低，上年度市府第二預備金5億，動支4億多，卻只實現2億餘元，甚至有包括建設局養護工程處辦理「大甲火車站廣場環境營造及綠美化工程」動支及保留金額 3千5百餘萬元，「台中美樂地計畫共融公園改善」動支及保留金額2千5百餘萬元等，多達20項計畫、逾1億餘預算竟全數保留，擺明就是「不花白不花」的心態，明明不需要編列那麼多預算，卻「浮編濫編」，膨脹預算才會花不完。

林德宇批評，此舉顯示市府根本沒有財政紀律，不少項目根本應列入年度計畫編列預算，卻不循預算編列程序，直接動用第二預備金支出，導致更多浮編濫編的情形，他強調，審明年度預算時將會要求減編第二預備金。

市府強調，將強化預算執行，並請各機關支第二預備金時，若涉及採購案件，應評估能否在年度結束前執行完畢，以降低保留率，並針對連年以相同事由動支第二預備金的案件，請各機關回歸年度預算程序辦理以符規定。

台中市審計處長吳錦祥今在議會報告2020年度台中市總決算審核結果。（市府提供）

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