藍委稱企業採購疫苗效率比政府高 陳時中︰別挑撥我跟民間關係

行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 16:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告，蘇貞昌報告中說明第1劑疫苗接種率10月底可望達到7成，屆時第2劑覆蓋率也將接近3成。國民黨立委鄭正鈐追問到貨時間，並指企業採購2個半月就買到，行政部門採購能力非常值得質疑。衛福部長陳時中表示，非常感謝民間團體替社會做這件事情，大家在合作，委員不用故意挑撥他跟民間的關係。

蘇貞昌今天上午進行專案報告時指出，在中央積極爭取疫苗到貨，地方政府做好施打服務下，短短4個月，疫苗接種率從5月中還不到1%，迄今已衝到近50%，目前全台灣已經有超過1160萬人接種第1劑疫苗。預估10月初，第1劑接種率就可達6成，10月底可望達到7成，屆時第2劑覆蓋率也將接近3成。

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國民黨立委鄭正鈐質詢時指出，如果報告不是信口開河，疫苗還差多少量才能達標？衛福部長陳時中表示，第1劑要打到7成，還要打470萬，第2劑還差550萬，加起來將近1000萬劑。

鄭正鈐追問，疫苗什麼時候會到？報告中講到10月底目標，難道這個月的疫苗到貨量都是不可預測狀態？陳時中說，很難精確預測到貨時間，人生都要有一個努力的目標，訂出一個目標努力去達成，政府本來就應該做到這件事，我們很清楚知道怎麼做。

鄭正鈐怒批，今年6月郭台銘和台積電去買疫苗，人家花2個半月疫苗就到貨了，政府從去年9月買到現在，疫苗到貨率才30%，當看到企業採購多麼有效率，贏得民心的時候，政府部門是否應該更加把勁，行政部門採購能力非常值得質疑。

陳時中表示，非常感謝民間團體替社會做這件事情，大家在合作，委員不用故意挑撥他跟民間的關係，他們可以達成，效率很高很好，難道委員不希望BNT疫苗進來早一點嗎？我們是非常希望疫苗早一點進來。

鄭正鈐指出，20天的時間疫苗到貨無法預測，等到目標達成不知道還要死掉多少國人。陳時中表示，委員不需要把病人傷痛放在質詢裡面，所有確診病人都很努力仔細照顧，死亡帶來是傷痛。

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