桃市府標售青埔土地獲103億元 議員質疑不合法

市議員舒翠玲認為，青埔土地標售未經議會同意不合法。（記者謝武雄攝）

2021/09/22 16:33

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府9月14日標售土地達219億元，其中，青埔5塊土地奉獻103億元；市議員舒翠玲今天在議會質詢時質疑青埔土地是高鐵局分配給市府財產，並非區段徵收取得抵費地，要處份財產必須經過議會同意，如今未經議會同意直接標售是不合法；地政局代局長蔡金鐘表示，長期以來協助中央區段徵收土地都是比照抵費地，標售可不經議會同意。

蔡金鐘表示，高鐵局於1997年到2004年間辦理桃園高鐵特定區（青埔）區段徵收，當時是委託桃園市政府代辦，雖然所有的款項由中央負責，但桃園還可以配得其中40%盈餘，這些土地撥給市府後，按慣例還是放在平均地權基金。

請繼續往下閱讀...

蔡金鐘說，如果是重劃、區段徵收取得的抵費地，土地會登記在地政局名下，地政局可以拍賣土地回歸重劃基金、平均地權基金使用，如果是市政府財產，則是登記在財政局名下，要處份須經議會同意，這5筆高鐵站區土地是登記在地政局名下，因此拍賣過程並沒有問題。

舒翠玲說，以中路區段徵收為例，從地上物查估、拆遷補償到工程施作，都是由平均地權基金負責，取得抵費地後標售所得給基金循環使用，如有盈餘還可以入庫，由於抵費地特殊性，現有社會住宅、經國同安派出所要使用土地，都還要向地政局有償撥用，但高鐵局撥給市府的土地，市府並沒有耗費成本，本來就是市府財產，要處份財產，當然要經過議會同意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法