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    主張簽署兩岸和平備忘錄 張亞中：勿把和平與紅統劃上等號

    國民黨主席參選人張亞中（見圖）22日接受中廣董事長趙少康主持的廣播節目專訪前，接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席參選人張亞中（見圖）22日接受中廣董事長趙少康主持的廣播節目專訪前，接受媒體聯訪。（記者廖振輝攝）

    2021/09/22 16:27

    〔記者施曉光／台北報導〕面對黨內質疑自己是走極統、紅統的偏激路線，國民黨主席候選人張亞中今天下午參加網路政論節目時強調，他主張簽署兩岸和平備忘錄，有哪一點是極統、偏激？他呼籲大家不要把和平與紅統劃上等號，所謂紅統是支持中國共產黨來統一台灣，請問國民黨內有誰會這樣主張？

    張亞中指出，台灣現在只有2種思路，一個是鬥，一個是拖，兩岸關係不好對民進黨有利，而現在國民黨的主流思考就是拖一天算一天、維持現狀，但這會變成溫水煮青蛙，應該用正面的態度面對兩岸關係，國民黨有責任結束兩岸敵對狀態。

    張亞中表示，如果未來國民黨執政，就是簽兩岸和平協定，但在沒有執政前，國民黨與中共簽和平備忘錄，只是表達一種意向，沒有法律約束，他強調，其實北京方面也很急切，很想在一個中國的原則下進行對話，如果兩岸和平，對北京也有很大的幫助。

    對於其他節目來賓詢問，如果簽署和平備忘錄，中共要求以承諾終極統一為前提怎麼辦？張亞中則說，對岸一定不可能談走向台獨，而我們的憲法增修條文就已明文規定因應國家統一前，因此統一是正確的，長久以來在台灣談統就是「被統」，國民黨要扭轉話語權，以憲法來告訴對岸未來會走向統一。

    他還說，民進黨如果要挑戰憲法，可以直接修憲，但民進黨不敢改，蔡英文總統就職時也是宣誓效忠憲法，所以不可能搞台獨。

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