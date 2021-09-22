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    號稱百位青年黨代表挺朱立倫 只有9人上台表態

    國民黨青年黨代表葉瀚謙（左四）今舉辦「救黨、救國、救台灣」記者會，號召國民黨青年黨代表力挺朱立倫，並一同高呼「朱立倫當選」、「國民黨加油」等口號。（記者劉信德攝）

    國民黨青年黨代表葉瀚謙（左四）今舉辦「救黨、救國、救台灣」記者會，號召國民黨青年黨代表力挺朱立倫，並一同高呼「朱立倫當選」、「國民黨加油」等口號。（記者劉信德攝）

    2021/09/22 16:30

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨青年黨代表今召開「救黨、救國、救台灣」─百位國民黨青年黨代表力挺朱立倫記者會，並宣稱會有數十位國民黨年輕黨代表出席，不過，現場卻只有9人上台表態。

    國民黨主席選舉本週六投票，國民黨新北市青工總會與中華泛藍聯盟共同召開「救黨、救國、救台灣」─百位國民黨青年黨代表力挺朱立倫記者會。新北市青工總會長林聖迪與副總會長葉瀚謙、蘇渟出面表態力挺候選人朱立倫。

    蘇渟發表給國民黨員的一封信表示，每次大選失利，黨內總有些聲音，認為是「中國」的原罪，遂提出「中國國民黨」改名為「台灣國民黨」的荒謬主張。國民黨越來越喪失自己的黨魂、黨格，台灣也越來越沒有藍綠，只剩下大綠小綠。

    蘇渟表示，相信朱立倫會捍衛國民黨核心價值，堅守中華民國憲法和體制。不會只抱美國大腿，成為抗中反中的馬前卒，也不會只向中共靠攏，淪為中共的傳聲筒。也能整合黨內力量，讓國民黨成為一個團結的國民黨，不會發生「令不出黨中央」的窘況。歷任基層、中央和國民黨等重要職務，對地方、黨務、政務都很嫻熟。

    蘇渟說，4位國民黨主席候選人雖都各有優點，但只有朱立倫符合國民黨、中華民國和台灣人民共同的利益，呼籲國民黨員將神聖一票支持朱立倫。

    不過，雖然這場名為「百位」國民黨青年黨代表力挺朱立倫的記者會，現場人數卻只有10人左右，最後更算一算合計只有9人上台共同表達挺朱。

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