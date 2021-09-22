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    首頁　>　政治

    農民遭中國無理打壓 蔡英文：全民力挺、最不需政黨相互攻訐

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨視訊中常會上指出，這幾天是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間，大家都感受到，有越來越多的國家都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。（資料照）

    民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨視訊中常會上指出，這幾天是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間，大家都感受到，有越來越多的國家都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。（資料照）

    2021/09/22 16:26

    〔記者楊淳卉／台北報導〕中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨視訊中常會上表示，我們已立即啟動應變，一定會順利化解這波打壓，她並再次呼籲朝野政黨，「農民受到對岸無理打壓，我們對外立場更應該一致」，此刻農民需要全民力挺，最不需要的就是政黨之間彼此相互攻訐。

    蔡英文指出，這幾天是聯合國大會進行總辯論的日子，相信這段時間，大家都感受到，有越來越多的國家都認為國際社會長期排除台灣，並不是好的做法。

    蔡英文表示，去年疫情發生以來，我們和許多抱持相同價值的國家，互相支持、援贈物資，希望透過這樣「善的循環」，一起走出疫情陰霾。我們正用行動證明，台灣是國際社會的良善力量，我們有意願，也有能力參與國際社會。

    蔡英文指出，但是，我們所承受的政治壓力依然很大。中秋連假期間，中國無預警片面暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國，我們已經立即啟動應變，一定要像先前處理鳳梨事件一樣，順利化解這波打壓。

    蔡英文表示，她也注意到，像是受影響產區的黨公職，尤其是屏東縣長潘孟安、台東縣民進黨立委劉櫂豪等，都在第一時間就站出來力挺農民，安大家的心，「清廉、勤政、愛鄉土」，民進黨的招牌擦得很亮，是因為大家都很努力在拚。

    蔡英文最後再次呼籲朝野政黨，「農民受到對岸無理打壓，我們對外立場更應該一致」，此時此刻，農民需要全民力挺，最不需要的，就是政黨之間彼此相互攻訐。

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