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    「北七」還「北爛」！全運會台北隊服市徽消失改「北」字 柯P稱不知情

    北市議員李柏毅質疑，現正進行的全國運動會中，台北代表隊過去服裝上必有的市徽竟悄悄消失，改為一個「北」字，不僅選手嫌難看、更遭質疑是幫柯文哲宣傳。（記者鄭名翔攝）

    北市議員李柏毅質疑，現正進行的全國運動會中，台北代表隊過去服裝上必有的市徽竟悄悄消失，改為一個「北」字，不僅選手嫌難看、更遭質疑是幫柯文哲宣傳。（記者鄭名翔攝）

    2021/09/22 16:34

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴北市議會進行追加減預算報告，北市議員李柏毅質疑，現正進行的全國運動會中，台北代表隊過去服裝上必有的市徽竟悄悄消失，改為一個「北」字，不僅選手嫌難看更被質疑是幫柯文哲宣傳；對此，柯文哲全程皆稱不知情，更直言若要自我宣傳「不會做這麼難看」；體育局長李再立急緩頰，稱是設計統一標示，並非為市長宣傳。

    李柏毅指出，110年度全國運動會於9月3日至10月21日期間取型，但過去台北代表隊服裝、帽子上會有的紅、黃、綠、藍4色組成的台北市徽卻悄悄消失，改成一個大大的「北」字。

    李柏毅譏諷，柯文哲外號叫「阿北（閩南語，意為阿伯）」，北市府花300多萬買全套隊服，許多隊員穿上這身新設計的隊服，不僅被嫌難看，也不知是「北七」還是「北爛」，更看不出來是代表台北市或新北市，抑或是代表「阿北」。

    柯文哲則表示，對於新隊服、新設計全然不曉得，連誰做決策更改設計都不知情，更強調若要自我宣傳「不會做這麼難看」。

    李再立說明，體育局的整合行銷小組認為參加全國四大賽會應有統一標示，因此才做此設計，否認是幫市長宣傳。

    李柏毅再批，北市府花了300多萬市民稅金改變代表隊的隊服，柯文哲竟從頭到尾不曉得、十分離譜，且連市長自己都嫌難看，更讓選手們不想穿戴，呼籲市府局處勿拍馬屁。

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