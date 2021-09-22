鄭文燦施政報告強調 疫苗覆蓋率達10月底65％

桃園市長鄭文燦施政報告強調，疫苗覆蓋率達10月底達65%。（記者謝武雄攝）

2021/09/22 15:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第2屆第6次定期會今進行市長施政報告；市長鄭文燦報告仍以防疫、振興經濟為主，對於議員們關心的疫苗問題，他也強調，學生BNT疫苗接種陸續展開，目前整體疫苗覆蓋率達5成，預計10底可達到65%。

鄭文燦說，今年台灣面對前所未見的疫情挑戰，不僅經歷三級警戒，也經歷疫苗接種挑戰；如今整體疫苗覆蓋率達5成，會以分齡、分流、分時為原則，廣設接種站為民眾就近服務，目前桃園疫苗覆蓋率高於全國平均值，10月底朝向65%目標邁進，65歲以上高齡長者接種率82%為六都第一，國高中生也開始施打BNT疫苗，預計未來3週完成33萬人次接種。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦表示，桃園經歷多起重要疫情事件，包括部立桃園醫院、華航諾富特、國軍桃園總醫院等群聚感染事件，在防疫團隊的努力之下，順利完成清零計畫，近期長榮機師與北科附工學生確診Delta變異株事件也順利落幕。

在紓困振興方面，鄭文燦說，市府推出「桃園紓困10帖」，配合中央「五倍券」將推動「桃園好市乘雙券」及「數位桃園1000+」2項方案，期盼紓困振興力量集中在桃園，使受損的餐飲、旅遊業得到更大保障。

鄭文燦也談到，今年談到上半年，石門水庫遭遇百年大旱，蓄水率一度僅剩7.66%，市府自去年10月啟動抗旱機制，與企業、農業部門進行充分合作，秉持「節水、調度、備援」三大原則，才能順利渡過難關。

另在重大公共建設方面，目前桃園航空城開發已進入實質開發階段；而在前瞻軌道建設方面，捷運綠線工程執行穩健進行中；桃園鐵路地下化也在進行平鎮臨時站的發包、動工，其餘各項建設工作，也均一一落在時間表上。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法