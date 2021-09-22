為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    鄭文燦施政報告強調 疫苗覆蓋率達10月底65％

    桃園市長鄭文燦施政報告強調，疫苗覆蓋率達10月底達65%。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦施政報告強調，疫苗覆蓋率達10月底達65%。（記者謝武雄攝）

    2021/09/22 15:07

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第2屆第6次定期會今進行市長施政報告；市長鄭文燦報告仍以防疫、振興經濟為主，對於議員們關心的疫苗問題，他也強調，學生BNT疫苗接種陸續展開，目前整體疫苗覆蓋率達5成，預計10底可達到65%。

    鄭文燦說，今年台灣面對前所未見的疫情挑戰，不僅經歷三級警戒，也經歷疫苗接種挑戰；如今整體疫苗覆蓋率達5成，會以分齡、分流、分時為原則，廣設接種站為民眾就近服務，目前桃園疫苗覆蓋率高於全國平均值，10月底朝向65%目標邁進，65歲以上高齡長者接種率82%為六都第一，國高中生也開始施打BNT疫苗，預計未來3週完成33萬人次接種。

    鄭文燦表示，桃園經歷多起重要疫情事件，包括部立桃園醫院、華航諾富特、國軍桃園總醫院等群聚感染事件，在防疫團隊的努力之下，順利完成清零計畫，近期長榮機師與北科附工學生確診Delta變異株事件也順利落幕。

    在紓困振興方面，鄭文燦說，市府推出「桃園紓困10帖」，配合中央「五倍券」將推動「桃園好市乘雙券」及「數位桃園1000+」2項方案，期盼紓困振興力量集中在桃園，使受損的餐飲、旅遊業得到更大保障。

    鄭文燦也談到，今年談到上半年，石門水庫遭遇百年大旱，蓄水率一度僅剩7.66%，市府自去年10月啟動抗旱機制，與企業、農業部門進行充分合作，秉持「節水、調度、備援」三大原則，才能順利渡過難關。

    另在重大公共建設方面，目前桃園航空城開發已進入實質開發階段；而在前瞻軌道建設方面，捷運綠線工程執行穩健進行中；桃園鐵路地下化也在進行平鎮臨時站的發包、動工，其餘各項建設工作，也均一一落在時間表上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    想吃！ 鄭文燦用日文向台灣好朋友推銷釋迦、蓮霧
    2021/09/20 21:39

    想吃！ 鄭文燦用日文向台灣好朋友推銷釋迦、蓮霧
    呀咧呀咧！鄭文燦遭惡搞成迷因 一張「燦笑摸頭」釣出本人回應
    2021/09/20 00:36

    呀咧呀咧！鄭文燦遭惡搞成迷因 一張「燦笑摸頭」釣出本人回應

    期交所大專院校模擬交易競賽PartII
    配合五倍券加碼 鄭文燦：桃園備1.7億推2方案
    2021/09/16 18:40

    配合五倍券加碼 鄭文燦：桃園備1.7億推2方案
    阿扁專訪延至10月 鄭文燦：不會直接談政治話題
    2021/09/16 16:17

    阿扁專訪延至10月 鄭文燦：不會直接談政治話題
    鄭文燦施政報告 強調幸福感等6主題
    2015/10/06 08:00

    鄭文燦施政報告 強調幸福感等6主題
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播