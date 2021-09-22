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    昨得意塔綠班之歌衝聲量 柯文哲今改口「不是很好的行為」

    台灣民眾黨立委高虹安（左）高唱「塔綠班」之歌惹爭議，黨主席、台北市長柯文哲今被北市議員王欣儀質詢「塔綠班」是否為負面詞語時，柯表示「把它當作好笑」，但也稱唱塔綠班之歌「不是很好的行為」，戲謔偶一為之可以。（資料照）

    台灣民眾黨立委高虹安（左）高唱「塔綠班」之歌惹爭議，黨主席、台北市長柯文哲今被北市議員王欣儀質詢「塔綠班」是否為負面詞語時，柯表示「把它當作好笑」，但也稱唱塔綠班之歌「不是很好的行為」，戲謔偶一為之可以。（資料照）

    2021/09/22 15:05

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台灣民眾黨立委高虹安高唱「塔綠班」之歌惹爭議，黨主席、台北市長柯文哲今被北市議員王欣儀質詢「塔綠班」是否為負面詞語時，柯則遲疑閃避未正面作答，議會預告鈴聲響起還高興笑到以為可躲開此問題，最後才說，「把它當作好笑」，但也稱唱塔綠班之歌「不是很好的行為」，戲謔偶一為之可以。

    高虹安日前跟風名嘴朱學恆高唱「塔綠班」之歌，引發網友、學者抨擊，但柯文哲昨昨還得意笑稱感謝高虹安衝高網路聲量，今日赴北市議會進行第二次追加減預算報告，再被王欣儀問及此事。

    王欣儀先問到，過去網友戲稱民眾黨支持者的「4%仔」是否為負面語詞？柯文哲立即答道「是」；而前高雄市長韓國瑜支持者「韓粉」則為中性語詞；但近來批評民進黨的「塔綠班」是否有負面意義，柯文哲則遲疑未答，王欣儀不斷追問，此時議會預告質詢時間剩1分鐘的鈴聲響起，柯文哲以為時間到了可避答，還哈哈笑稱「很高興」。

    柯文哲表示，塔綠班一詞是否有負面意義「我不曉得」，但認為「把它當作好笑」，至於「綠畜」用語則反要外界不要「對號入座」；王欣儀追問，此意是否代表認同高虹安高唱塔綠班之歌？柯文哲則聲明「不是很好的行為」，稱戲謔偶一為之可以，但常常這樣不好。

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