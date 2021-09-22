陳時中：不能公布「疫苗到貨表」 大家會來搶

衛福部長陳時中（右）坦言政府有「疫苗到貨表」，但不能公佈。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 13:13

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告。對於民進黨立委王定宇建議建立「疫苗到貨表」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有這樣的表，但不公布比較好，否則曝光後大家（其他國家）會來搶貨。

王定宇建議，在不影響取得疫苗和尊重合約的前提下，可以建立「疫苗到貨表」，讓國人知道何時到貨，降低焦慮和預期心理，並附註延遲的原因，相信民眾一定會體諒。

請繼續往下閱讀...

陳時中回應，當然有這樣的表，但數量經常在變，政府認為不公布比較好，是因為大家都在看，曝光後大家（其他國家）就會去搶，這也是原廠要求不要對外透露的原因，講了就是增加他們的困擾。他說，疫苗到貨時間是保密項目，時程也只是參考用。王定宇也附和，很多人羨慕其他國家可以打第三劑、第四劑，那是守不住的國家才要「催下去」。

對於如何因應未來可能越來越多國家採取完整接種給予差別入境待遇的防疫措施？陳時中說，他認為大部分國家不會用疫苗作為通行證，國際組織也認為這是妨害人權，但政府仍要預備，透過疫苗施打紀錄跟國際接軌。

至於是否與美國、日本等國家談判邊境管理，互相承認疫苗接種紀錄？陳時中表示，目前正就疫苗數位接種證明，請外交部與各國洽談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法