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    藍軍南投縣長初選3女競爭激烈 馬文君喜獲神明文昌筆「助陣」

    參與國民黨南投縣長初選的立委馬文君（右），獲竹山鎮克明宮主委楊非武（左）致贈文昌帝君加持的文昌筆後，開心不已。（記者謝介裕翻攝）

    參與國民黨南投縣長初選的立委馬文君（右），獲竹山鎮克明宮主委楊非武（左）致贈文昌帝君加持的文昌筆後，開心不已。（記者謝介裕翻攝）

    2021/09/22 12:46

    〔記者謝介裕／南投報導〕下屆南投縣長國民黨內部初選呈現3女之爭，民調將於10月16日至18日登場，南投市長宋懷琳、立委許淑華及馬文君等3位參選人，莫不利用中秋連假四處拜票尋求支持，其中，馬文君還特別來到竹山鎮克明宮，並獲贈文昌帝君加持過的文昌筆後，懷抱開心又緊張地心情表示，縣長初選民調就像是一種考試，盼文昌筆能為她帶來好運，如願通過民調考驗脫穎而出。

    馬文君表示，南投縣依地理環境區分烏溪線6鄉鎮及濁水溪線7鄉鎮市，此次參與黨內縣長初選的3人，僅她1人住所位於烏溪線的埔里鎮。

    而位於濁水溪線的竹山克明宮，創建迄今已有160多年歷史，且是全台罕見集儒道釋於一身的宮廟，更是地方重要的信仰中心之一，她在參拜過程中，也像找工作面試般將自己身家、姓名、住所等資料逐一呈報、說明，以加深神明對她的印象及庇佑。

    克明宮管理委員會主委楊非武見狀，還特別致贈她1支文昌筆，並強調，廟內供奉的恩主公、文昌帝君、地藏王菩薩等神明，不論男女老少、販夫走卒或高官顯貴，對信眾都是一視同仁，假使日後與馬文君一樣參與縣長初選的宋懷琳或許淑華前來參香，廟方照樣會致贈其文昌筆以表祝福之意。

    國民黨此次黨內縣長初選，還在國民黨籍縣長林明溱及縣議會議長何勝豐、副議長潘一全與縣議會國民黨團書記長謝明謀等人見證下，立下「民調勝出者代表藍軍出征，其餘2人無條件放棄爭取黨內縣長選舉提名」的字據，慎重程度可見一斑，將於10月16日至18日透過3家民調公司進行全民調，由民調高低決定輸贏，值得社會各界拭目以待﹗

    參與國民黨南投縣長初選的立委許淑華以「宜居城市、從投開始」為文宣競選主軸，尋求民眾支持。（記者謝介裕翻攝）

    參與國民黨南投縣長初選的立委許淑華以「宜居城市、從投開始」為文宣競選主軸，尋求民眾支持。（記者謝介裕翻攝）

    參與國民黨南投縣長初選的南投市長宋懷琳以「安和、樂利、新南投」為文宣競選主軸，尋求民眾支持。（記者謝介裕翻攝）

    參與國民黨南投縣長初選的南投市長宋懷琳以「安和、樂利、新南投」為文宣競選主軸，尋求民眾支持。（記者謝介裕翻攝）

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