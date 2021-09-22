五倍券與加碼券今開放登記 立院民眾黨團：政府拿納稅錢辦抽獎遊戲

民眾黨團立委蔡壁如（左）、邱臣遠（右）22日召開「我們要質詢！別讓民進黨政府二度掩蓋真相」記者會。（記者塗建榮攝）

2021/09/22 12:44

〔記者吳書緯／台北報導〕振興五倍券數位綁定、8大加碼券登記今天正式啟動；民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠開記者會抨擊，政府不該當行銷公司，拿人民納稅錢來辦抽獎活動，忽視仍水深火熱的受困產業與民眾，並重申「紓困發現金、振興靠疫苗」的立場，強調提高疫苗覆蓋率才是振興的強心針。

立法院民眾黨團今召開「境內未解封，境外有變種 九大券發得心安嗎？」記者會；蔡壁如說，行政院無論發的是什麼券都是「民眾的納稅錢」，拿來辦抽獎遊戲，這種勞民傷財、事倍功半的撒錢方式，行政院長蘇貞昌真的在乎民間疾苦嗎？真的夠接地氣嗎？

請繼續往下閱讀...

蔡壁如表示，中秋連假民眾報復性出遊、報復性消費，就可以發現振興的根本不是九大券，而是與疫情的穩定度有關。今年疫情更嚴峻，振興的根本解方在疫苗覆蓋率；然而政府不願排富發現金、也買不到疫苗，只好用九大券來麻痺民眾的剝奪感，但是再怎麼發也掩蓋不了買不到疫苗的事實。

邱臣遠表示，如今雖降為疫情二級警戒，但還有許多店家尚未解封，許多服務類型的自營業者，包括網咖、桌遊店、美甲等等，因為未解封的時間過長，有許多店家面臨倒閉。

此外，邱臣遠表示，業者口袋要是不夠深、優惠不夠吸睛，促銷方案無法吸引消費者，就搶不到五倍券商機，五倍券刺激消費之前，行銷成本讓業者的狀況雪上加霜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法