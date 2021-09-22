陳時中：1劑覆蓋率達6成將大幅放鬆 下月能做到

行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 12:24

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告。衛福部長陳時中表示，與病毒共存不是無限制讓它擴大，醫療體系也承擔不起，政府不會讓台灣疫情控制成這樣，對於產業受影響，他們也規劃逐步解封，第一劑覆蓋率達6成會大幅度放鬆，下個月就會做到。

高虹安質詢後續的國家防疫戰略是清零還是與病毒共存？蘇揆回應，病毒變種之快、世界疫情嚴峻程度，可能未來會漸漸在可控制情形下與病毒共存，這跟疫苗效性、覆蓋率及其發展都會有關，不是一刀切；高則提到，目前在東亞、南亞、東南亞，我們第二劑疫苗覆蓋率是倒數第3名，只贏緬甸，要求明確回應何時達標？

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌指出，我們以疫苗到貨量隨時緊盯、滾動調整，先衝第一劑覆蓋率，同時依照數量施打第二劑，進來多少就一直打，要看疫苗數量。衛福部長陳時中也說，時間點很困難，確實跟進貨時間有關，目前以BNT衝第一劑，AZ、莫德納主要是第二劑。

對於高虹安追問第二劑覆蓋率目標、明確期程有答案嗎？蘇貞昌回應，條件越早成就時間越早到達。高再提及新加坡、丹麥、日本、韓國都已明確告知大家進入病毒共存時代的期程；陳時中表示，這樣做對疫情不會有幫助，他們疫情都比台灣嚴重，我們不會讓台灣的疫情控制成這樣，與病毒共存，不是無限制讓它擴大，醫療體系也承擔不起。

不過，高虹安質疑，與病毒共存也不該讓邊境管控這麼嚴格，有些產業已受到極端影響。陳時中說，台灣前兩季經濟成長率不算差，內需產業當然遇到困難，但我們也逐步解封，第一劑如果打到60%會大幅度放鬆，下個月就會做到。

高虹安關切，若達到專案報告中10月底第一劑覆蓋率達7成、第二劑達到3成，扣掉庫存量後還缺800萬劑，有辦法在40天內到貨？陳時中表示，「再努力」，被高質疑「不能說再努力，要達到」，陳說「你這樣沒道理，你要我們給一個數目，你又懷疑，在條件、期限間互相矛盾」，高說「我不知道你要達標努力的方法是什麼？有沒有辦法像郭董承諾週週都到貨？」陳僅說，我們期待。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法