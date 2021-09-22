被批兩岸論述 張亞中：朱立倫沒讀懂我

國民黨主席參選人張亞中（見圖）秀出他所寫的「論統合」，轟朱立倫「沒有讀懂我的東西」。（記者廖振輝攝）

2021/09/22 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉演變成2位候選人朱立倫、張亞中的「朱張對決」，對於朱立倫對其兩岸論述的批評，張亞中今冷笑，轟朱立倫「沒有讀懂我的東西」，應好好看清楚文章背後來龍去脈，不該斷章取義。

張亞中日前接受媒體專訪時，提及各縣市可以獨立公投，引朱立倫批評違法，張今中午接受中廣董事長趙少康專訪前受訪，對朱的說法「呵呵」冷笑，並嗆朱「真的是沒有讀懂我的東西」，他的主張是針對民進黨的台獨做挑戰，是對台獨的嘲諷，朱卻當成是他要支持這主張，「不是開玩笑嗎？」

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張亞中說，他是舉例當未來兩岸和平協議簽後，台灣內部一定很多人不願意，如果有些人不願意跟中華民國走在一起，就容許有選擇的機會，但必須了解，中華民國完全沒有獨立的問題，「就像我有3個小孩，我做爸爸，請問4個人可以公投決定我們要不要姓張嗎？」但如果小孩不姓張，當然可以離開。

張亞中指出，關鍵在於，民進黨台獨玩假的，如果台灣可以獨立公投，那台北或文山區可以獨立嗎？他提出這主張，是嘲諷民進黨台獨，獨立到最後就是台灣的分裂，請朱立倫好好看他文章背後來龍去脈，不要斷章取義。

被問到李敖兒子李勘對於其兩岸論述的批判，張亞中表示，不知道李勘是誰。張還秀出他所寫的「論統合」，並指出全書50萬字，完整呈現他的理念，都可以接受檢驗，要引用他的東西，就全文引用下來。

對於朱立倫批評其理念都沒經過選戰的考驗，張亞中表示，的確幾位候選人都是很有經驗的黨主席，但在2016年輸300萬票、2020年輸了250萬票，國民黨現在每下愈況，照他們的經驗、理念，能夠帶給國民黨什麼未來？

張亞中也提到，最近看到綠營不斷攻擊他，就知道民進黨多麼擔心他選上，「民進黨怕死我」，才一直嘲諷他，但如果他當選會造成國民黨分裂，民進黨應該要支持他當選，所以不要聽信綠營說的話。

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