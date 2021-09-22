「唐鳳獸」教五倍券綁定遭質疑 陳亭妃：很可愛、貼心的影片

民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

2021/09/22 11:58

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院振興五倍券今起開放數位綁定，政務委員唐鳳更親自上陣推出影片教學，卻遭在野黨質疑認為預算沒有花在刀口上。對此，民進黨立委陳亭妃今日表示：「我看過這段影片，我覺得很可愛，在野黨是不是什麼都要批評？」。她認為，大家會覺得程序複雜，所以用影片是最快的，這是最貼心的一段影片。

振興五倍券將於10月8日正式領用，有紙本券與數位券，今日上午9時啟動數位綁定、八大加碼券登記。經濟部在臉書推出影片，找來唐鳳化身「唐鳳獸」，教大家怎麼綁定、如何選擇及抽各種加碼好康，不過遭質疑錢沒花在刀口上。

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對此，陳亭妃說：「我看過這段影片，我覺得很可愛」，而且很直接教我們所有的民眾，怎麼去網路上訂購五倍券，從第一個步驟到最後一個步驟，非常清楚，所以我們不知道說在野黨是不是什麼都要批評，因為大家會覺得程序複雜，所以用影片是最快的，大家可以比照著做，甚至可以把它一次一次不斷地了解。

陳亭妃說，透過影片重複觀看，她覺得這樣的做法是很快速的。要不然用一些圖卡，要一個個比對，用影片是最直接的，所以我們認為這是最貼心的一段影片。

影片中，唐鳳解釋綁定流程，表示到五倍券官網後第一步，選擇最常用的數位支付工具，進行個人綁定。完成後可選擇共同綁定，有讀卡機的人插入健保卡後，可再綁定4位親友。綁定成功後再勾選加碼券，便可完成。

唐鳳進一步說明，若是沒有讀卡機也沒關係，可以直接到「超商事務機」綁定，綁定完成後列印小白單後，只要掃描小白單上QRcode，就可以再勾選加碼券。

唐鳳提醒，共同綁定時間只到10月1日，民眾要綁要快。

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