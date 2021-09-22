完成高端第2劑預約 陳亭妃：有國產疫苗值得自豪

陳亭妃於8月23日在台南郭綜合醫院接種第一劑高端疫苗，以行動力挺國產疫苗。（記者蔡文居攝）

2021/09/22 11:12

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市民進黨立委陳亭妃於今年8月23日在台南郭綜合醫院接種第一劑高端疫苗，以行動力挺國產疫苗。她今天在臉書出示她已完成第二劑高端疫苗的接種預約，並強調台灣能有自己的疫苗量產能力，是多麼重要且值得自豪的事。

陳亭妃表示，自施打完第一劑高端後至今，不知不覺已經超過4週的時間了。在這段時間中，她和身邊許多接種高端疫苗的朋友們一樣，身體幾乎沒出現什麼不適。相對於其他疫苗的接種狀況，高端副作用出現的機率似乎真的有稍微低一些。

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陳亭妃說，從得知台灣將研發、生產武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後，她就決心要施打國產疫苗，因為她曉得社會要完全的解封，最重要的關鍵絕對在疫苗的取得上。當各國都在排隊等疫苗，甚至搶疫苗時，誰手上能擁有疫苗，誰就有機會在後疫情時代位居領先優勢。

因此，台灣能有自己的疫苗量產能力，那是多麼重要且值得自豪的事。當然，她也願意履行她對大家的承諾，絕不會只出張嘴支持，說打高端就打高端，要打兩劑就打兩劑，不會有任何折扣。

她說，因為身為民選公職，她絕對有這個義務為本土疫苗盡一份力量，縱使個人的力量很微小。但相信這股這股力量，將會成為台灣向前推進的關鍵！

末了，她並附上中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，指高端只有約有5%接種者在施打後7天無法上工，相較於AZ、莫德納第一劑10～20%為低。

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陳亭妃在臉書出示她已完成第二劑高端疫苗的接種預約。（擷取自陳亭妃臉書）

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