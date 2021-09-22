聯大總辯論首日 海地重申支持台灣入聯

第76屆聯合國大會21日至27日舉行總辯論。在總辯論首日，除帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在演說中熱情挺台，海地外長、原代理總理喬瑟夫（Claude Joseph）也推文重申，海地支持台灣重返聯合國。（翻攝自推特）

2021/09/22 10:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕第76屆聯合國大會21日至27日舉行總辯論。在總辯論首日，除帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在演說中熱情挺台，海地外長、原代理總理喬瑟夫（Claude Joseph）也推文重申，海地支持台灣重返聯合國。

第76屆聯大總辯論21日展開，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，部分國家元首與政府領袖透過預錄影片發言。帛琉總統惠恕仁天在總辯論首日以顯著篇幅聲援台灣。他感謝台灣在疫情期間展現領導風範、大力協助帛琉，並敦促聯合國體系接納台灣，讓台灣人民有發聲機會。

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此外，海地外長、原代理總理喬瑟夫（Claude Joseph）也透過推特重申，世界面臨經濟、安全和衛生方面的挑戰，需要匯集所有力量應對，海地共和國重申支持台灣重新融入聯合國運作。喬瑟夫該則推文並標註聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）、我國總統蔡英文和外交部帳號。

外交部回推表示，感謝喬瑟夫選擇與台灣站在一起。台灣政府和人民感謝海地對台灣參與聯合國體系的堅定支持。在促進全球應對共同挑戰，採取行動方面，「台灣能幫忙！」

帛琉是聯大總辯論首日唯一發言的我國友邦。根據議程，瓜地馬拉、馬紹爾群島和宏都拉斯排定在22日發言，3國都將由總統代表。

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