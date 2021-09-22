藍營青年呼籲無論誰當選黨魁 團結從青年開始

一群國民黨青年代表最近發起「國民黨團結，從青年開始！」聲明，呼籲25日無論是誰當選黨魁，黨內團結就從青年開始。（李昶志提供）

2021/09/22 10:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉25日將投票，近來由於競爭白熱化，操作棄保、相互攻訐愈演愈烈，甚至黨籍縣市長、黨務主管都跳出來質疑其中一位黨主席候選人張亞中的適任性，張亞中甚至還被質疑當選將導致「亡黨」，一群國民黨青年代表最近發起「國民黨團結，從青年開始！」聲明，呼籲25日無論是誰當選黨魁，黨內團結就從青年開始。

據國民黨青年代表李昶志指出，目前已經號召15個縣市黨內青年代表共同連署響應。

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該聲明指出，有鑒於此次黨內選舉紛擾擾，黨內青年不願看到「親者痛，仇者快」，希望25日黨內選舉無論結果如何，他們只挺「團結」，「黨內團結從青年開始」。

聲明中表示，一直以來國、民兩黨最大的差別，民進黨在內部選舉時，殺到跪地求饒，對外時，團結殺敵，一致對外，蔡英文總統與賴清德副總統就是一個很好的例子，而國民黨常常被詬病，是分不清楚路線競爭與內鬥的差別，改革時永遠以表象的團結來壓制異議者，鄉愿地將問題視而不見，問題未能解決、團結成了口號的情況下，恩恩怨怨一代累積一代，傷痕永遠無法癒合，因此給了外界「內鬥內行，外鬥外行」的印象，國民黨永遠輸在不團結，團結都不可能贏，何況不團結？

這群藍營青年說，這次黨主席選舉，各有各的支持者，但呼籲25日無論是誰當選主席，從青年率先開始，黨內團結從青年開始，改革從落實團結開始。

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