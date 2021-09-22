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    是否接閣揆？ 鄭文燦強調：任期和議員一樣

    議員陳萬得質詢時，鼓勵市長鄭文燦接任行政院長。（記者謝武雄攝）

    議員陳萬得質詢時，鼓勵市長鄭文燦接任行政院長。（記者謝武雄攝）

    2021/09/22 10:35

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦組閣之聲甚囂塵上；市議員黃婉如今天在議會定期會質詢時，多次詢問鄭文燦是否會接任閣揆，是否「做到好、做到滿」；鄭文燦雖未正面答覆，但強調任期和議員一樣，至於假設問題不回答。

    桃園市議會第2屆第6次定期會，今天進行市長施政報告，黃婉如首先質詢鄭文燦，是否會「做到好、做到滿」，鄭文燦未正面答覆，僅強調會全力以赴、做好市長工作；對於鄭文燦未正面答覆，黃婉如又追問是否會「做到滿」，鄭文燦僅說明他的任期是和議員一樣（明年底屆滿）。

    但黃婉如又追問，如果中央緊急召派接閣揆，市長是否會繼續留下來為未完成建設、繼續留在桃園服務；鄭文燦強調，尊重議員質詢權利，「任期當中，會完成責任、承諾」，但假設問題不回答。

    另外，議員陳萬得提到，今年的中央補助款出爐，其中一般性補助款部分，桃園只有50多億元，比起台南市156億元、屏東縣164億元相差甚上，主因是副總統賴清德、行政院長蘇貞昌曾擔任過台南市長、屏東縣長，這是朝中有人好辦事，從這個角度來看，他非常鼓勵鄭文燦不要客氣，勇往直前接行政院長。

    鄭文燦則強調，桃園一般性補助款偏低，並非蘇貞昌院長任內造成的，但桃園排名全國第17名，是怎麼樣也說不過去，會向中央據理力爭。

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