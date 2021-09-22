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    首頁　>　政治

    國民黨15縣市黨內青年連署 舉民進黨為例號召「925後青年挺團結」

    國民黨青年黨代表候選人連署，號召國民黨團結從青年開始。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨青年黨代表候選人連署，號召國民黨團結從青年開始。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/22 10:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨團結，從青年開始！國民黨黨代表候選人田方倫、李昶志發起黨內青年團結聲明，已有15縣市黨內青年代表共同連署響應，期待更多青年代表陸續加入。

    聲明指出，「我們是一群國民黨青年，有鑒於此次黨內選舉紛擾擾，不願看到親者痛，仇者快，希望9月25日黨內選舉無論結果如何，只挺團結，黨內團結從青年開始。」

    聲明中提到，一直以來，國、民兩黨最大差別，民進黨在內部選舉時，殺到跪地求饒，對外時團結殺敵，蔡英文總統與賴清德副總統，就是一個很好的例子。

    而國民黨常常被詬病，是分不清楚路線競爭與內鬥的差別，改革時永遠以表象的團結來壓制異議者，鄉愿地將問題視而不見，問題未能解決、團結成了口號情況下，恩恩怨怨一代累積一代，傷痕永遠無法癒合，因此給了外界「內鬥內行，外鬥外行」的印象。

    青年代表認為，國民黨永遠輸在不團結，所以這次黨主席選舉雖各有各的支持者，但仍呼籲9月25日無論是誰當選主席，從青年率先開始，黨內團結從青年開始，改革從落實團結開始，一起加油。

    該聲明目前已號召15縣市黨內青年代表共同連署響應，期待會有更多青年代表陸續加入。

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