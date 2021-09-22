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    國造武器編特別預算 邱國正：考量敵情威脅、也備說帖說明

    國防部長邱國正。（資料照）

    國防部長邱國正。（資料照）

    2021/09/22 10:10

    〔記者楊丞彧／台北報導〕國防部長邱國正今早進入立法院議場前受訪指出，國造武器編列特別預算是考量到敵情威脅，準備說帖也是因民眾有知的權力，也告訴大家放心，國防部能夠強化戰備。

    邱國正強調，國造武器編列特別預算是考量到敵情威脅，這幾年台灣承受滿大壓力，因此特別請求編特別預算強化戰備。至於要編的話，技術成熟且有把握完畢的，從這方面來考量，自然就把飛彈方面的移到特別預算。

    此次國防部為爭取特別預算，特別準備了說帖，邱國正表示，編特別預算大家都會有很多疑問，一般民眾也有知的權力，國防部有必要告訴民眾編列的重要性，也告訴大家放心，國防部能夠強化戰備。

    而被問到說帖只有外媒說法，邱國正表示國軍敵情研判沒有停過，外媒固然是參考之一，但不是全然，事實上目前每天在做情報，判斷敵情來龍去脈等等，包含漢光演習中都是這樣做，不完全考量國外想法。

    而今年國慶是否要展現國防自主能力，邱國正表示國慶活動全民參與，國防部也一直有參加，慶籌會的安排他們全力配合，一方面代表歡慶慶典，大眾參與的話也要把最好的一面展現出來，有這個意義。

    再次被問到中國犯台能撐幾天，邱國正重申，國軍備戰不求戰，應戰不避戰，敵人來了唯一選項就是奉陪，不能把自己設限幾天，這沒有依據，而是要抗拒到底。至於上月到九鵬基地視察新型飛彈試射，邱國正僅說很好，未多做回應。

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