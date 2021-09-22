合體陳雄文展韓系支持 朱立倫再暗批張亞中：空有理論贏不了選舉

國民黨主席參選人朱立倫（左）22日接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪，朱並邀來前高雄市副市長陳雄文（右）一起上節目，被外界解讀是要拉攏韓粉的支持與選票。（記者廖振輝攝）

2021/09/22 10:06

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席選舉本週六就要投票，進入倒數計時，黨主席候選人朱立倫今早合體前高雄市副市長陳雄文，更透露剛與前高雄市長韓國瑜通過電話，暗示韓系支持，朱也繼續劍指另位候選人張亞中，強調張過去20年來都是主張「兩岸統合」、「一中三憲」等，怎麼今天就變成是攻擊呢？

朱立倫今早接受前高雄市新聞局長王淺秋廣播節目專訪，並找來陳雄文一起上節目合體，暗示獲得韓系人馬支持，朱更提到，他剛剛才跟正在美國的韓國瑜通過電話，韓關心他的選情，很多前高市府的局處首長都在幫他的忙，韓也給予加油打氣。

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針對黨主席選舉進入最後階段，朱立倫呼籲，砲口應該對外而不是對內。有些張亞中支持者說他罵張的統一理論和和平協議，但「一國兩治」、「兩岸統合」、「一中三憲」，是張20年來的主張，如果1年前碰到張，跟張討論張還會很高興，「怎麼今天就變成對他（張亞中）的攻擊了？」

朱立倫指出，這場黨主席選舉的「棄保」是「棄民進黨、保國民黨」及「棄極端、保中道穩健的國民黨」，沒有針對個人，縣市長、民代的表態是真正擔憂，是國民黨面對明年底選舉的挑戰，理論和選舉都很重要，但理論必須經過檢驗，空有理論贏不了選舉或不可行，是沒有用的。

朱立倫表示，他經過20年選戰洗禮，另外兩位候選人江啟臣、卓伯源也都10幾年，但張亞中沒參加過選舉，其理論可不可行，沒經過洗禮，回過頭來還是要回到民眾關心的議題，最重要的是民生，不能只是講兩岸，要考慮政黨能不能得到台灣社會主流的認同，不是用口水打敗民進黨，是用選票打敗民進黨。

對於國民黨近幾週一連串關於張亞中的「3張本票」及「送考紀會」事件，朱立倫指出，張亞中被選監委員會送考紀會事件，還有人故意再說背後捅刀的是他，說他是幕後藏鏡人，簡直是「天方夜譚」；如果他能掌控國民黨的組發會、工作會議、選監委員會，那他就百分之百的地下黨主席「還出來選幹嘛？」

朱立倫更直接點名張亞中，到馬來西亞不是「募款」是要去「借款」，前主席洪秀柱已經跟他講很清楚，「不要讓柱柱姐背那麼大的黑鍋！」到底真相如何，那個人是張的朋友？還是朋友的朋友？張要自己講清楚。

對於張亞中接受媒體訪問提及，各縣市可以自己辦獨立公投的論述，朱立倫受訪時說，看到張主張說「合則來、不合則去」，不贊成張的論點就可以獨立公投，這是分裂國土，完全違法。

朱立倫指出，張亞中說要和他一對一談話，但張應該自己對民眾好好說明，包含張所主張的「一國兩治」、「一中三憲」、「兩岸統合」等說法，請跟所有台灣民眾、國民黨選民說清楚。

國民黨主席參選人朱立倫（左）、前高雄市副市長陳雄文（右）22日接受中廣《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪。（記者廖振輝攝）

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