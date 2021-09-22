蘇貞昌今疫苗專案報告 對每一個生命消逝深感遺憾和歉意

行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 09:42

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告」，蘇貞昌在報告中表示，對接種後引發不良事件受注射者和家人，政府用最嚴謹態度、最同理心來理解，如果專家審議小組審定鑑定結果，有一絲一毫責任，政府絕不逃避，縱使沒有責任，對於國人同胞團結防疫參與疫苗注射而遭受到不良反應的影響和衝擊，甚至生命消逝，每一件他都深感遺憾和歉意。

蘇貞昌指出，去年9月即便當時國內已經連續160天本土零確診，政府就已經陸續展開疫苗多元採購作業，今年2月26日他向立法院進行的疫苗整備專案報告，就表示確定已簽約可獲得的國外疫苗就有近2千萬劑，包含全球疫苗供應平台COVAX約476萬劑、AZ疫苗1000萬劑和莫德納疫苗505萬劑，5月政府又與國產疫苗廠高端，簽約採購500萬劑。

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蘇貞昌說明，由於印度變種病毒Delta具超強傳染力，為增強對抗病毒保護力，政府今年7月與美國莫德納公司簽署共3500萬劑的次世代疫苗合約，將於明後年分批供應，同時也加購今年第4季供應的100萬劑疫苗；明後年政府自行採購和國內外捐贈的疫苗總數合計已超過8200萬劑，足夠讓國人打到第3、4劑，

蘇貞昌指出，疫苗是重要防疫物資，各國無不全力爭取，在變種病毒肆虐下，歐美等國陸續開始規畫加打第三劑疫苗，更加劇全世界對疫苗的爭奪，許多疫苗公司延遲交貨，我國採購進口疫苗到貨也比過去更加艱難，儘管如此，政府和民間盡最大努力爭取，加上國際友邦馳援，疫苗已逐漸穩定到位。

蘇貞昌表示，8月12日已經提前達成1千萬劑疫苗到位的目標，現在疫苗到位數量，總計已經超過1730萬劑，其中屬自購的國內外疫苗約910萬劑，友邦和民間捐贈近820萬劑。

蘇貞昌指出，在中央積極爭取疫苗到貨，地方政府做好施打服務下，短短4個月，疫苗接種率從5月中還不到1%，迄今已衝到近50%，目前全台灣已經有超過1160萬人接種第一劑疫苗。預估10月初，第一劑接種率就可達6成，10月底可望達到7成，屆時第二劑覆蓋率也將接近3成。

蘇貞昌表示，上千萬件疫苗注射，不可能沒有任何狀況，政府一定以最嚴謹態度，對接種後引發不良事件受注射者和家人，用最同理心來理解，如果專家審議小組審定鑑定結果，有一絲一毫責任，政府絕不逃避，縱使沒有責任，對於國人同胞團結防疫參與疫苗注射而遭受到不良反應的影響和衝擊，甚至生命消逝，每一件他都深感遺憾和歉意。

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