柚子上畫Q版總統 林右昌PO照問「不知道總統給幾分」？

中秋節就是要畫柚子！基隆市長林右昌在臉書上PO出自己在柚子上創作的蔡英文總統Q版照，他說「這真的是我本人畫的，不知道蔡英文總統給幾分？」（圖擷取自林右昌臉書）

2021/09/21 12:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是中秋節，基隆市長林右昌在臉書上PO了他自己在柚子上畫的Q版蔡英文總統照片；他說，中秋節就是要畫柚子，「這真的真的是我本人畫的，不知道蔡英文總統給幾分？」雖然小英總統還沒有回應，但是網友上來留言都說好像。

林右昌在臉書說，為了防疫，中秋節不群聚，不過，儀式感還是必須要有的。雖然當年畫了無數的規劃設計圖，但跟一般畫畫還真是不一樣。不過他這畫圖能力，各位應該給過吧！

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林右昌表示，「先說，這真的真的是我本人畫的！不知道蔡英文Tsai Ing-wen總統給幾分？中秋就是要畫柚子啊，快透過照片留言跟我分享」。

有網友留言，「髮型跟眼鏡有像」、「非常傳神」，但也有人說「像戴了假髮的查理布朗」、「中秋節展創意」。

台大建築與城鄉研究所畢業的林右昌，他從小就流露出畫畫的功力，他曾說，年輕時他的志向是念復興美工，是「意外走上政治這條路」。

林右昌入主市府後，在市長辦公室裡，時常會看見他在重大建設規畫設計圖說明，有時跟記者講著講著，忍不住拿起鉛筆就直接畫起來，向記者一一闡述他心中的各種想像與藍圖，而他畫的漫畫也很傳神。

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