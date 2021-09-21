為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柚子上畫Q版總統 林右昌PO照問「不知道總統給幾分」？

    中秋節就是要畫柚子！基隆市長林右昌在臉書上PO出自己在柚子上創作的蔡英文總統Q版照，他說「這真的是我本人畫的，不知道蔡英文總統給幾分？」（圖擷取自林右昌臉書）

    中秋節就是要畫柚子！基隆市長林右昌在臉書上PO出自己在柚子上創作的蔡英文總統Q版照，他說「這真的是我本人畫的，不知道蔡英文總統給幾分？」（圖擷取自林右昌臉書）

    2021/09/21 12:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕今天是中秋節，基隆市長林右昌在臉書上PO了他自己在柚子上畫的Q版蔡英文總統照片；他說，中秋節就是要畫柚子，「這真的真的是我本人畫的，不知道蔡英文總統給幾分？」雖然小英總統還沒有回應，但是網友上來留言都說好像。

    林右昌在臉書說，為了防疫，中秋節不群聚，不過，儀式感還是必須要有的。雖然當年畫了無數的規劃設計圖，但跟一般畫畫還真是不一樣。不過他這畫圖能力，各位應該給過吧！

    林右昌表示，「先說，這真的真的是我本人畫的！不知道蔡英文Tsai Ing-wen總統給幾分？中秋就是要畫柚子啊，快透過照片留言跟我分享」。

    有網友留言，「髮型跟眼鏡有像」、「非常傳神」，但也有人說「像戴了假髮的查理布朗」、「中秋節展創意」。

    台大建築與城鄉研究所畢業的林右昌，他從小就流露出畫畫的功力，他曾說，年輕時他的志向是念復興美工，是「意外走上政治這條路」。

    林右昌入主市府後，在市長辦公室裡，時常會看見他在重大建設規畫設計圖說明，有時跟記者講著講著，忍不住拿起鉛筆就直接畫起來，向記者一一闡述他心中的各種想像與藍圖，而他畫的漫畫也很傳神。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    為家庭奉獻 林右昌籲全民效法母親精神
    2021/05/06 20:39

    為家庭奉獻 林右昌籲全民效法母親精神
    迎市政豐收年 林右昌施政報告︰7成民眾以基隆人為榮
    2021/05/05 09:05

    迎市政豐收年 林右昌施政報告︰7成民眾以基隆人為榮

    台灣Pay綁定五倍券 最高獨得百萬獎金
    全國救災競賽 林右昌︰ 基市前5名、獎金加碼10萬元
    2021/04/25 14:10

    全國救災競賽 林右昌︰ 基市前5名、獎金加碼10萬元
    法國在台協會主任訪基隆 林右昌盼有更多交流
    2021/04/07 13:40

    法國在台協會主任訪基隆 林右昌盼有更多交流
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播