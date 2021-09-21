軍情動態》空軍首支F-16V作戰隊 表定11月嘉義成軍

F-16V戰機。（資料照）

2021/09/21 12:05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為強化空防，將現有141架F-16A/B block20戰機升級為「F-16V」戰機，軍方官員證實，原因疫情影響而延後的首支全F-16V戰機作戰隊成軍典禮，預計在今年11月於嘉義空軍基地舉辦。

我國為強化空防戰力，正執行總金額逾1100億元的「鳳展專案」，由漢翔公司與美商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）合作，將現有141架F-16A/B block20戰機分批升級，全案預計2023年以前完成；另外，美國已同意供售我66架F-16V block70戰機，預計2026年以前全數交機，屆時我空中戰力將進一步獲提升。

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空軍參謀長黃志偉今年3月在立法院透露，空軍當時已接裝42架F-16V戰機，駐紮於嘉義的空軍第四聯隊原訂在今年上半年，舉辦首支全F-16V戰機作戰隊的成軍典禮。不過，此案由於疫情等因素而延後。軍方官員表示，這項成軍典禮確定將在11月於嘉義基地舉辦。

我國現役F-16戰機部署於駐紮嘉義空軍基地的空軍第四聯隊、以花蓮空軍基地為據點的第五聯隊。而未來新一批F-16V block70戰機抵台後，現位於台東志航基地、主要負責訓練的空軍七聯隊，將轉型為戰術戰鬥機聯隊。

F-16V戰機。（資料照）

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