想吃！ 鄭文燦用日文向台灣好朋友推銷釋迦、蓮霧

鄭文燦在推特上以日文向台灣好朋友推銷台灣蓮霧和釋迦。（圖擷自鄭文燦推特）

2021/09/20 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕繼今年3月禁鳳梨後，中國再度無預警宣布禁止我國釋迦、蓮霧輸入，讓果農叫苦連天。對此，桃園市長鄭文燦今天（20日）於推特用日文向日本網友推銷這兩樣水果，希望大家多多支持台灣農民。

中國19日單方面宣稱在台灣釋迦和蓮霧上驗出介殼蟲，無預警宣布禁止輸入，政治打壓意圖明顯，引發我國輿論譁然。鄭文燦今天晚上透過推特，以日文向台灣好朋友推薦台灣農民的心血，希望日本網友可以支持台灣優良水果。

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鄭文燦表示，「中國突然宣佈從9/20開始禁止進口台灣產的釋迦和蓮霧。在日本並不熟悉的釋迦，台灣產量世界第；至於蓮霧香甜多汁，也是營養價值高的水果。台灣農家傾注心血的水果，不要白白浪費！有機會的話，大家一定要嚐試一下！」

日本網友紛紛湧入貼文下方留言，「好想吃看看」、「我超想吃台灣水果的！」、「去台灣的時候吃過釋迦，真得很好吃」、「好希望在日本也能隨時吃到來自台灣的水果」、「請出口來日本吧，我絕對支持」。

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