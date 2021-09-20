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    中國禁台灣釋迦蓮霧 侯友宜：應推銷到全世界分散風險

    新北市長侯友宜說，台灣水果品質一流，農產品不要只壓在一個市場，應該分散風險，推銷到全世界去。（新北市政府提供）

    新北市長侯友宜說，台灣水果品質一流，農產品不要只壓在一個市場，應該分散風險，推銷到全世界去。（新北市政府提供）

    2021/09/20 16:56

    〔記者林欣漢／新北報導〕中國今起暫停進口台灣的釋迦和蓮霧，新北市長侯友宜表示，台灣水果品質一流，農產品不要只壓在一個市場，應該分散風險，推銷到全世界去，他呼籲農委會要找出方法，不能老是一昧的拿錢補貼，只能應急不能徹底解決問題。

    侯友宜說，台灣的釋迦是全世界最好吃的水果，身為地方的縣市首長，一定會維護農民權益，努力幫助農民促銷釋迦，像去年台東釋迦販售遇到困難，新北市有與台東縣政府合作，在板橋歡樂耶誕城活動及市集、農會等通路合作推銷，賣出269噸釋迦。

    侯友宜表示，身為台灣的一份子，釋迦、蓮霧被中國禁止進口，大家要團結一致來協助內銷，新北市會帶頭與台東、屏東一起努力，除了釋迦、蓮霧，只要是銷售遇到困難的農產品，新北市都願意協助帶動銷路。

    侯友宜也建議政府，不要只壓在一個市場，應該分散風險行銷到全世界，這才是未來的方向。農委會要扮演積極角色，應該會事先掌握訊息，不斷溝通協調找出對策，更重要是提出解決的方式，之前就不斷的提醒，水果的產銷管道，不要老是只有單一市場，台灣水果品質一流，世界各國都很歡迎，農委會要幫農民找出路，不能老是一昧的拿錢補貼，只能應急不能徹底解決問題。

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