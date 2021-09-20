中國禁台農產品 時力：訴諸世貿、檢討外銷、解決研發

時代力量黨籍立委陳椒華（右起）、邱顯智、王婉諭。（資料照）

2021/09/20 14:18

〔記者謝君臨／台北報導〕繼鳳梨後，中國再以病蟲害為由禁台灣釋迦、蓮霧。時代力量指出，中共選擇在中秋節威嚇台灣農民，惡意與用心昭然若揭。時力嚴厲譴責中共，並支持兩岸相關農產品爭議應由世界貿易組織（WTO）爭端解決機制處理。此外，我國水果外銷以中國為大宗是不爭的事實，也應檢討外銷政策與解決研發困境。

對於訴諸WTO機制，時力指出，我國在2002年以「台澎金馬個關稅領域」（TPKM）會籍名稱成為WTO第144個會員，與中國在WTO中同屬平起平坐的「正式會員」。若中國政府認為台灣農產品有檢疫問題，應依照WTO標準及相關做法處理，而非在未提出科學證據的前提下，即單方片面宣布暫停台灣水果進口。

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時力表示，中國政府的決定，對於是否構成WTO「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」（SPS協定）中「恣意或無理的歧視」，或甚至「隱藏性限制」，均應經過合理仲裁判定；另，縱使台灣水果真有問題，中國的手段也應減小貿易負面影響。但顯然，中國政府的決定卻是「最大化」貿易負面影響。

此外，就算撇開WTO相關SPS規定，兩岸在馬政府時期於2009年簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，中國政府作為也違反該協議的第6條。

檢討外銷政策部分，時力指出，我國水果外銷以中國為大宗是不爭的事實，外銷中國佔比近年持續上升，為解決我國農產品市場過於集中的問題，政府除了要建立風險預警系統，更需要的是完整的外銷政策。

時力認為，台灣農產品生產成本高，放諸國際市場欠缺價格優勢，外銷至其他國家時，要先做好當地消費者食用習慣調查，做為完整行銷配套之一環，政府並該依據當地市場調查結果，積極協助農民做好多元市場外銷開發的工作，進行產銷及開發多層次商品，不要過於仰賴單一市場。

解決研發困境部分，時力表示，每當發生水果禁運事件時，政府挹注單筆資金救市場只是單一手段，治標之餘尚需治本，擔負研發重責的全國各農改場一年預算合計僅15億元，研究經費更連年下降，加上第一線研究人員需負擔各式管考文書作業和大量外務，導致研發本業受到影響，造成寶貴研究能量無謂浪費。

時力主張，農改場應回歸研究專業，讓研究管理上軌道，不再只是配合長官需求及政策所展現的短期成效，累積長期研究，讓研究成果能真正符合產業現況。

時力呼籲，依WTO的SPS規定及「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」精神，中國政府應儘速與台灣政府展開技術性磋商。同時，我國駐WTO常任代表團應即刻訴諸「WTO爭端解決機制」，以維護我國農民權益。

時力也呼籲政府，儘管中共屢次未依國際貿易規範威逼台灣農民之舉，實應受台灣朝野政黨全民齊心譴責，但執政黨也應積極擘劃分散我國農產品出口外銷市場等相關政策作為，以有效解決農產品長期過度仰賴單一市場的結構性問題。

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