棄江保朱？ 江啟臣：盼「棄柱保朱」戲碼別再上演

國民黨主席選戰進入倒數，江啟臣（中）受訪希望「棄柱保朱」戲碼別再上演。（記者李容萍攝）

2021/09/20 14:07

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席之爭進入倒數階段，針對前任黨主席朱立倫與孫文學校總校長張亞中民調緊咬，輿論風向彌漫「棄江保朱」氛圍，尋求黨主席連任的江啟臣出席分區政見說明會桃竹竹苗場會前受訪表示，這是媒體炒作、無益黨內團結的說法，直言不希望「棄柱保朱」戲碼上演，他批評其他3位候選人開很多空頭支票，卻沒人說做不到願下台，「比較遺憾」，畢竟黨員希望看到具體主張、承諾與負責任的支票，而非空頭支票，只有他有具體的承諾，並講明做不到會下台負責。

江啟臣說，對於棄保的說法很不負責任，很多黨員很早就看不下去，且無助於國民黨內的團結，他強調，不希望過往的「棄柱保朱」的老戲碼再度上演，大家期待國民黨改變、不要再走回頭路，但是黨內選舉自己人互打，動輒亡黨、擋、棄保等說法，「還是同一黨嗎？將來怎麼與敵人作戰？」

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江啟臣並提到，自己是相對年輕的候選人，在過去17個月的任期也證明，中壯世代可以看得起國民黨，之後還要更好，希望各路先進思考，到底誰真正適合帶領國民黨打贏2022大選，重返執政。

針對黨內瀰漫棄保、恐中效應，張亞中表示，棄保黨內同志是不道德的事情，大家都是同志，何有棄誰保誰的問題，大家一起努力選舉，是一件富理性精神、有意義的事。

張亞中表示，面對中國大陸，一直罵它也不會消失，解決問題最好的方法就是面對問題，「面對陽光，陰影才會後頭」，台灣最大難題就是兩岸關係，民進黨選擇鬥、拖，最好的方法應該是和解，用智慧解決難題，自己已經對走向和平的方案提出完整方法論，自己的主張不僅不會讓國民黨受到傷害，反而會讓國民黨更加重要。

張亞中強調，若當選國民黨主席，會盡快與北京方面展開對話，就經濟層面幫助台商，例如促進成衣跟紡織業者往來，碰到問題，也能建立國共兩黨的溝通機制加以解決，並簽署愛台灣的《創造兩岸和平備忘錄》，傳達和平意願，對兩岸人民都能有所幫助。

張亞中認為，大家都是同志，大家一起努力選舉，是一件富理性精神、有意義的事。（記者李容萍攝）

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