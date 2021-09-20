徐榛蔚臉書發文「支持朱立倫，我＋1」力挺

朱立倫去年七月底到花蓮縣出席石雕藝術季展覽活動，也和花蓮縣長徐榛蔚碰面，雙方互動密切，徐榛蔚今天上午也公開臉書發文挺朱立倫。（資料照，記者花孟璟攝）

2021/09/20 12:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本週六國民黨主席選舉決勝日，本土派藍營支持者憂心張亞中偏統派立場，將成為明年選舉票房毒藥，各縣市首長紛紛公開表態挺朱立倫，花蓮縣長徐榛蔚今天上午也在臉書公開發文「支持朱立倫，我＋1」，徐榛蔚說，朱是「台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物」。

本週六25日國民黨主席即將投票，選戰最後白熱化，藍營內部也出現棄保效應，包括雲林縣長張麗善、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴都已陸續站出來表態，花蓮縣長徐榛蔚今天早上終於鬆口，在臉書公開貼文「支持朱立倫，我＋1」。

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徐榛蔚在臉書發文指出，朱立倫「全台做公益」，也經常來到花蓮關心弱勢、傾聽基層心聲，中央與地方歷練豐富。不僅是國民黨內具有完整經驗能力的人才！更是台灣社會所需要理性務實的領導人，也是能為台灣人民帶來兩岸和平穩定關鍵人物。

徐榛蔚認為，朱立倫是有能力團結全黨的前黨主席，重視兩岸和平的最佳黨主席人選，並「懇請」國人和鄉親支持朱立倫當選主席，讓國民黨贏回政權，恢復兩岸和平交流台灣才有希望，中華民國才能站起來！

徐榛蔚說，在疫情衝擊下，不但影響全台觀光發展，地方產業也受到重創，面對9月25日即將舉行的國民黨主席選舉，對於台灣來說非常重要，如何持續開啟兩岸和平與交流，重振台灣觀光發展，更是眾多國人的殷切期待。

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚夫婦，曾在上月31日公開參與朱立倫花蓮黨員座談造勢，2人公開替朱立倫站台，傅崐萁更強調，朱立倫「最具有中央、地方完整資歷」，是最佳黨主席人選，並「懇請」花蓮鄉親支持朱立倫；加上2015年徐榛蔚排入國民黨不分區立委安全名單，也是在朱立倫國民黨主席任內，外界咸認徐榛蔚立場挺朱。

花蓮縣長徐榛蔚上午在臉書公開貼文挺朱立倫。（擷取徐榛蔚臉書）

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