洪長青加入民進黨 攪亂馬公市長選舉兩黨布局

洪長青宣布加入民進黨，直接衝擊下屆綠營馬公市長布局。（翻攝洪長青臉書）

2021/09/20 11:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕下屆馬公市長選舉，再添變數！議員藍凱元助理洪長青宣布加入民進黨，使得原本國民兩黨及無黨籍對決布局出現變化，洪長青加入綠營，直接衝擊同黨黃健忠爭取市長黨內提名；而國民黨也傳出前澎湖縣黨部主委呂永泰放話參選。

曾是籃球國手的洪長青，在澎湖政壇以健康、清新形象為主，原本是在馬公市公所擔任秘書，傳出有意角逐下屆馬公市長寶座，轉而擔任議員藍凱元助理，積極前往馬公各里拜會基層選民，此次再度傳出加入民進黨，並表態依循黨內提名機制，積極爭取代表綠營出征。

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由於綠營內部，已有本屆代表民進黨出戰馬公市長，以些微票數落敗的黃健忠，早已表態再度出征的強烈意願。黃健忠與洪長青都系出馬公市烏崁里，算是一起長大的親密戰友，此次在黨內競爭提名，也讓外界格外矚目微妙關係變化；而藍營馬公市長布局也出現變數，前主委呂永泰與現任主委許國政都有意角逐大位。

呂永泰近來態度相當積極，曾擔任馬公市代表會主席、澎湖縣副縣長職務，但許國政擁有現任主席、澎湖縣黨部主委優勢，呈現出兩雄相爭的局面；除了國民兩黨積極布局下屆馬公市長選舉外，現為無黨籍的前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，早已深入基層經營多時，希望能複製前市長蘇崑雄、現任市長葉竹林模式，以無黨籍身分擊退國民兩黨候選人，入主馬公市公所。

前國民黨澎湖縣黨部主委呂永泰，積極布局下屆馬公市長選舉。（翻攝呂永泰臉書）

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