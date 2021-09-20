盧秀燕送江啟臣捷運卡祝「一路暢通」？捷運迷：不知中捷狀況多

現任國民黨主席江啟臣在臉書貼文表示中市長盧秀燕送捷運票卡是祝福一路暢通，但捷運迷卻驚呼，台中捷運通車可說是波折不斷，很辛苦。（取自江啟臣臉書）

2021/09/20 10:43

〔記者唐在馨／台中報導〕立委江啟臣在臉書貼文表示與台中市長盧秀燕送他台中捷運的紀念套卡，寓意就是祝他黨主席選舉「一路暢通、快速到達」，但捷運迷卻熱烈討論，台中捷運與建以來問題不斷，甚至發生斷軸事件，可以說是史上最不順捷運，是否是好兆頭恐各有解讀。

對於江啟臣貼文說送捷運卡是一路暢通，快速到達的祝福，盧秀燕昨天沒有回應，而在國民黨主席政見會中被四位候選人都推崇的盧秀燕，在多位縣市長表態支持朱立倫之際，也未對支持特定人選表態，而中捷公司則表示，目前台中捷運通車運量逐漸回穩，運行的確「一路暢通，快速到達」。

請繼續往下閱讀...

江啟臣昨在臉書發文提及他對黨主席選舉的看法，並張貼出他與盧秀燕合照，指出為了行銷台中，中秋前特別跟盧秀燕市長拍攝一支推薦短片。盧秀燕送他一套台中捷運的紀念套卡，寓意就是「一路暢通、快速到達」，並感謝盧的祝福，他同時也對黨內選舉互相攻擊操作棄保感到憂心，呼籲參選者要提出政見，並且團結。

不過，台中捷運上個月才發生因車廂駐車煞車電磁閥異常，導致斷路器跳脫影響行駛事件，而被捷運迷討論「莫非是史上最衰捷運」？

民進黨市議員陳淑華更曾分析，台中捷運烏日北屯線，早在興建時就一波三折，不但土地徵收延宕，也發生工安意外，通車時程一再延宕，好不容易試營運卻又出現斷擊事件，從去年11月22日起暫停試營運，一直到今年3月25日再度開始試營運及通車，上月又發生駐車煞車事件，雖然目前捷運恢復營運，也希望可以未來一切順利，運量上升，但的確台中捷運可以說是波折不少。

不過台中捷運公司表示目前捷運已經走出疫情的影響，連日來運量上升，雖然無法回應政治議題，但台中捷運的確一路暢通，快速便利，歡迎市民搭乘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法