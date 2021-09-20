為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    朱立倫批抗中要民進黨說清楚 陳亭妃：他在說什麼鬼？

    立委陳亭妃質疑，朱立倫在說什麼鬼？有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！（擷取自陳亭妃臉書）

    立委陳亭妃質疑，朱立倫在說什麼鬼？有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！（擷取自陳亭妃臉書）

    2021/09/20 07:59

    〔記者蔡文居／台南報導〕中國宣布今天（20日）起暫停進口台灣的釋迦和蓮霧，國民黨主席候選人朱立倫在臉書發文批評民進黨「抗中喊口號，農民被害慘」，要民進黨說清楚。民進黨立委陳亭妃質疑，他在說什麼鬼？有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！

    陳亭妃昨天深夜在臉書發文指出，中共欺壓台灣人民，朱立倫卻跟著附和檢討被害人？是選情告急崩潰了嗎？否則怎會選在這個關鍵時刻再度向中共展現忠誠呢？朱立倫都知道有病蟲害這件事是中共官方的藉口了，且出於政治考量上。他不站在農民立場譴責中共沒關係，還反過來指責自己國家的元首是抗中害台，到底是在說什麼鬼？

    陳亭妃說，中共動不動就以留島不留人、血洗台灣等口語威脅我們，又是戰機、軍艦入侵，這不是敵國是什麼？不是惡鄰居是什麼？

    我們的國家元首很有勇氣的拒絕出賣人民尊嚴、拒絕向恐嚇慣犯妥協低頭，這不是一個台灣總統該有的立場及主張嗎？結果卻被朱立倫嘲諷說是在害台灣？難道向中共屈服投誠下跪才是愛台灣嗎？檢討被害人到底是什麼心態。

    她說，我們的農產品外銷過度依賴中國市場，將雞蛋放在同一個籃子裡，才導致中共能夠以此當籌碼，威脅台灣人妥協，這才是台灣人需要正視、解決的事不是嗎？當今台灣政府在意的是台灣人的尊嚴，關心的是人民的生計。而朱立倫及國民黨在意的卻是習近平的臉色，而不是人民的生活，唉。有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國再禁台灣釋迦、蓮霧！日本網友開心了：請出口給我們
    2021/09/20 06:21

    中國再禁台灣釋迦、蓮霧！日本網友開心了：請出口給我們
    又來了！中國禁台釋迦蓮霧
    2021/09/20 05:30

    又來了！中國禁台釋迦蓮霧

    全台唯一波灣富裕債
    冷眼集》中國禁台農的三蠢
    2021/09/20 05:30

    冷眼集》中國禁台農的三蠢
    中國禁台釋迦蓮霧理由和鳳梨一樣！日媒：背後疑政治施壓
    2021/09/19 22:18

    中國禁台釋迦蓮霧理由和鳳梨一樣！日媒：背後疑政治施壓
    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由
    2021/09/19 18:40

    中國為何禁台灣農產品？ 王定宇：獨裁者想做不需理由
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播