朱立倫批抗中要民進黨說清楚 陳亭妃：他在說什麼鬼？

立委陳亭妃質疑，朱立倫在說什麼鬼？有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！（擷取自陳亭妃臉書）

2021/09/20 07:59

〔記者蔡文居／台南報導〕中國宣布今天（20日）起暫停進口台灣的釋迦和蓮霧，國民黨主席候選人朱立倫在臉書發文批評民進黨「抗中喊口號，農民被害慘」，要民進黨說清楚。民進黨立委陳亭妃質疑，他在說什麼鬼？有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！

陳亭妃昨天深夜在臉書發文指出，中共欺壓台灣人民，朱立倫卻跟著附和檢討被害人？是選情告急崩潰了嗎？否則怎會選在這個關鍵時刻再度向中共展現忠誠呢？朱立倫都知道有病蟲害這件事是中共官方的藉口了，且出於政治考量上。他不站在農民立場譴責中共沒關係，還反過來指責自己國家的元首是抗中害台，到底是在說什麼鬼？

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陳亭妃說，中共動不動就以留島不留人、血洗台灣等口語威脅我們，又是戰機、軍艦入侵，這不是敵國是什麼？不是惡鄰居是什麼？

我們的國家元首很有勇氣的拒絕出賣人民尊嚴、拒絕向恐嚇慣犯妥協低頭，這不是一個台灣總統該有的立場及主張嗎？結果卻被朱立倫嘲諷說是在害台灣？難道向中共屈服投誠下跪才是愛台灣嗎？檢討被害人到底是什麼心態。

她說，我們的農產品外銷過度依賴中國市場，將雞蛋放在同一個籃子裡，才導致中共能夠以此當籌碼，威脅台灣人妥協，這才是台灣人需要正視、解決的事不是嗎？當今台灣政府在意的是台灣人的尊嚴，關心的是人民的生計。而朱立倫及國民黨在意的卻是習近平的臉色，而不是人民的生活，唉。有這種手臂向外彎的在野黨，真是台灣社會的不幸！

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