中國禁我釋迦、蓮霧輸入 劉仕傑：國際組織上正面對決

2021/09/19 22:48

〔即時新聞/綜合報導〕中國海關總署今(19)日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台,通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor(太平洋臀紋粉介殼蟲),將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。時代力量國際部主任、前外交官劉仕傑今(19)日表示,「中共最大的問題是,它的做法並不符合身為一個世界貿易組織(WTO)會員國的標準」,既然台灣跟中國都是世貿正式會員國,那就在國際組織上正面對決吧!

劉仕傑今日在臉書發文指出,台灣的農產品有沒有蟲是科學問題,如果今天真的有蟲,那在有科學證據的前提下,任何一個世貿會員國都能要求暫停該項農產品進口,無論是先前的鳳梨,或是今日的釋迦與蓮霧,但劉仕傑指出,「中共最大的問題是,它的做法並不符合身為一個世貿會員國的標準」。

劉仕傑表示,他曾在今年3月針對鳳梨爭議投書《蘋果日報》,而今日的釋迦蓮霧爭議,與當時的鳳梨爭議類似。劉仕傑摘錄6項重點,並表示,當時的論點今日仍然適用,先不論反不反中,這件事最好的作法就是回歸到世貿機制來處理。

劉仕傑指出,首先,我國在2002年以少見的「台澎金馬個關稅領域」(TPKM)會籍名稱成為世界貿易組織第144個會員;儘管名稱冗長,但台灣與中國在世界貿易組織中同屬平起平坐的「正式會員」,為我國參與國際組織現況中少見,既然平起平坐,我們更應該從WTO制度來看鳳梨爭議。

第二、在世界貿易組織「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」(AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES)(也就是俗稱的SPS協定)中,第二條第三項明定:「會員應保證其檢驗與防檢疫措施不會在有相同或類似情況之會員間,包括其境內及其他會員境內之間,造成恣意或無理的歧視。檢驗與防檢疫措施之實施不應構成對國際貿易的隱藏性限制。」劉仕傑直言,問題來了,中國政府今日的決定,有沒有構成上述SPS規定中「恣意或無理的歧視」,或甚至「隱藏性限制」?

第三、SPS協定第五條第四項:「會員在決定其適當的檢驗或防檢疫保護水準之際,宜兼顧減小貿易負面影響的目標。」劉仕傑解釋,這項條文翻成白話的意思是,「縱使台灣的釋迦與蓮霧真的有問題,中國的手段也應該減小貿易負面影響」,但顯然中國政府的決定卻是「最大化」貿易負面影響。

第四、撇開WTO相關SPS規定不看,兩岸在馬政府時期於2009年簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」,該協議本文不長,僅短短13條,但其中第六條有關「緊急事件處理」寫著,「雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制,及時通報,快速核查,緊急磋商,並相互提供協助。」劉仕傑表示,今天中國突然宣布暫停進口台灣水果,有無違反上述「及時通報、緊急磋商」等立法精神?

劉仕傑接著指出,第五、依據上述WTO之SPS相關條文及「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」精神,中國政府應儘速與台灣政府展開技術性磋商;第六、我國駐世貿常任代表團應即刻訴諸「WTO爭端解決機制」,以維護我國農民權益。

劉仕傑表示,事實上,SPS條文第十一條第二項「諮商與爭端解決機制」規定,「當本協定下的爭端涉及科學或技術問題時,仲裁小組應向經與爭端之各方諮商後選定的專家徵詢意見」,我國駐世貿代表團應可援引是項條文表達我方訴求。

劉仕傑最後總結,我支持我國政府將此事提交「WTO爭端解決機制(dispute settlement)」,既然台灣跟中國都是WTO正式會員國,那就在國際組織上正面對決吧!

