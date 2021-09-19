中國禁我釋迦、蓮霧輸入 劉仕傑：國際組織上正面對決

中國海關總署今（19）日表示，將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。對此，劉仕傑指出，既然台灣跟中國都是世界貿易組織（WTO）正式會員國，那就在國際組織上正面對決吧！（資料照，本報合成）

2021/09/19 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國海關總署今（19）日透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出Planococcus minor（太平洋臀紋粉介殼蟲），將自20日起暫停釋迦、蓮霧輸入。時代力量國際部主任、前外交官劉仕傑今（19）日表示，「中共最大的問題是，它的做法並不符合身為一個世界貿易組織（WTO）會員國的標準」，既然台灣跟中國都是世貿正式會員國，那就在國際組織上正面對決吧！

劉仕傑今日在臉書發文指出，台灣的農產品有沒有蟲是科學問題，如果今天真的有蟲，那在有科學證據的前提下，任何一個世貿會員國都能要求暫停該項農產品進口，無論是先前的鳳梨，或是今日的釋迦與蓮霧，但劉仕傑指出，「中共最大的問題是，它的做法並不符合身為一個世貿會員國的標準」。

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劉仕傑表示，他曾在今年3月針對鳳梨爭議投書《蘋果日報》，而今日的釋迦蓮霧爭議，與當時的鳳梨爭議類似。劉仕傑摘錄6項重點，並表示，當時的論點今日仍然適用，先不論反不反中，這件事最好的作法就是回歸到世貿機制來處理。

劉仕傑指出，首先，我國在2002年以少見的「台澎金馬個關稅領域」（TPKM）會籍名稱成為世界貿易組織第144個會員；儘管名稱冗長，但台灣與中國在世界貿易組織中同屬平起平坐的「正式會員」，為我國參與國際組織現況中少見，既然平起平坐，我們更應該從WTO制度來看鳳梨爭議。

第二、在世界貿易組織「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定」（AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES）（也就是俗稱的SPS協定）中，第二條第三項明定：「會員應保證其檢驗與防檢疫措施不會在有相同或類似情況之會員間，包括其境內及其他會員境內之間，造成恣意或無理的歧視。檢驗與防檢疫措施之實施不應構成對國際貿易的隱藏性限制。」劉仕傑直言，問題來了，中國政府今日的決定，有沒有構成上述SPS規定中「恣意或無理的歧視」，或甚至「隱藏性限制」？

第三、SPS協定第五條第四項：「會員在決定其適當的檢驗或防檢疫保護水準之際，宜兼顧減小貿易負面影響的目標。」劉仕傑解釋，這項條文翻成白話的意思是，「縱使台灣的釋迦與蓮霧真的有問題，中國的手段也應該減小貿易負面影響」，但顯然中國政府的決定卻是「最大化」貿易負面影響。

第四、撇開WTO相關SPS規定不看，兩岸在馬政府時期於2009年簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，該協議本文不長，僅短短13條，但其中第六條有關「緊急事件處理」寫著，「雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，及時通報，快速核查，緊急磋商，並相互提供協助。」劉仕傑表示，今天中國突然宣布暫停進口台灣水果，有無違反上述「及時通報、緊急磋商」等立法精神？

劉仕傑接著指出，第五、依據上述WTO之SPS相關條文及「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」精神，中國政府應儘速與台灣政府展開技術性磋商；第六、我國駐世貿常任代表團應即刻訴諸「WTO爭端解決機制」，以維護我國農民權益。

劉仕傑表示，事實上，SPS條文第十一條第二項「諮商與爭端解決機制」規定，「當本協定下的爭端涉及科學或技術問題時，仲裁小組應向經與爭端之各方諮商後選定的專家徵詢意見」，我國駐世貿代表團應可援引是項條文表達我方訴求。

劉仕傑最後總結，我支持我國政府將此事提交「WTO爭端解決機制（dispute settlement）」，既然台灣跟中國都是WTO正式會員國，那就在國際組織上正面對決吧！

時代力量國際部主任、前外交官劉仕傑（見圖）今（19）日表示，「中共最大的問題是，它的做法並不符合身為一個世貿會員國的標準」。（資料照）

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