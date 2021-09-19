中國禁台灣蓮霧、釋迦 蔡英文嚴厲譴責：突襲非為正常貿易考量

針對中國無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，總統蔡英文今晚於臉書發文表達嚴厲譴責，她表示，中國片面違反國際貿易規範，不是第一次，這種「突襲」手段，不是為了正常的貿易考量。（圖擷取自蔡英文臉書）

2021/09/19 20:24

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對中國無預警暫停輸入台灣釋迦、蓮霧，總統蔡英文今晚於臉書發文表達嚴厲譴責，她表示，中國片面違反國際貿易規範，不是第一次，這種「突襲」手段，不是為了正常的貿易考量。她強調，支持農委會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民，也會循各種管道，幫農民討回公道。

蔡總統表示，中國這種做法，已經違反國際貿易規範。除了嚴正譴責，我們會支持行政院農業委員會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民。

請繼續往下閱讀...

蔡總統今天表示，中國片面違反國際貿易規範，這並不是第一次。今年2月的鳳梨事件，相信大家記憶猶新。這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。

蔡總統說，這些干預，不只有台灣的農產品受到影響，近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種做法，都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？

蔡總統表示，先前為了幫助鳳梨產銷，我們透過開拓多元市場、強化加工能力，以及加強內需的方法，來化解農民壓力，經過大家齊心努力，今年鳳梨產銷不僅穩定，1到8月的外銷量扣除中國後，還比去年同期增加566%。

蔡總統指出，面對這次中國片面暫停台灣釋迦、蓮霧輸入的突襲，她也已經請農委會陳吉仲主委，務必讓農民受到的衝擊降到最低。請大家放心，面對不合理的市場干預，政府一定會挺農民到底。

蔡總統最後說，此時此刻，她也要呼籲朝野政黨一定要一致對外，把中國刻意政治干預造成的市場衝擊，一起降到最低，「我們也會循各種管道，幫農民討回公道」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法