中國禁台釋迦、蓮霧進口 綠委林俊憲：打鳳梨失敗又來！

對於中國再以有害蟲為由禁止台灣釋迦、蓮霧從9月20日起進口，立委林俊憲批判中國打壓台灣鳳梨失敗後又來了！（圖：林俊憲服務處提供）

2021/09/19 16:51

〔記者王俊忠／台南報導〕中國在今天突然無預警宣布禁止台灣的釋迦、蓮霧水果從20日起進口中國，理由又是有害蟲。台南市立委林俊憲納悶的說，奇怪的是台灣水果出口到全世界，似乎只有中國最「厲害」、總是能驗出各式各樣的問題，究竟是農產品的問題還是政治因素？他想這答案大家都了然於心。

林俊憲痛批中國這種以商逼政的戲碼，今年3月才上演過1次，原先台灣的鳳梨出口中國佔絕大部分，中國以為禁止鳳梨進口就可以重創台灣農業，進而造成政治壓力，但中國此種行為讓台灣人同仇敵愾，團結起來支持自己的農產品，再加上台灣水果的優良品質本就世界知名，後來也順利擴大外銷到日本、韓國、新加坡等地，受到這些更高階消費市場的青睞，成功將危機化為轉機。

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林俊憲認為，其實釋迦、蓮霧的情況與鳳梨非常類似，根據蓮霧主要產地屏東縣農業處的資料，去年該縣蓮霧產量共41100公頃，雖然外銷9成是銷往中國，但總外銷量也才3700公噸，佔比不到10%；釋迦同樣也以內需為主，若國人支持與拓展外銷雙管齊下，相信也能順利度過難關，農委會很快就會出來說明詳細方案。

林俊憲指出，台灣的優質農產品一直是我們國人的驕傲，許多民眾在選購生鮮時，會特別選擇國產貨，這不只是情感上的支持而已，而是因為農產美味確實勝過進口貨。想要拿農產品來做政治操作，只能說完全是不懂台灣人，中國越是如此打壓台灣的農產品，我們越是力挺自己的農民到底！

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