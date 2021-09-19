嗆竹縣市合併人還沒彰化多 卓伯源︰若先升格一定率眾抗議

卓伯源嗆新竹縣市合併人還沒彰化多，若比彰化早升格一定率眾抗議。（記者蘇孟娟攝）

2021/09/19 14:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席選舉今在台中舉辦中彰投政見會，候選人卓伯源今針對新竹縣市喊出合併升格一事指出，「竹竹合併」人口才102萬，遠不如彰化縣有129萬人口，如果彰化沒升格，而是新竹縣市先合併升格，一定帶彰化人抗議。

卓伯源強調，距離黨主席選舉沒剩幾天，他從基層出身，從議員到立委到彰化縣長，他願作專職無私的黨主席，他雖不是最優秀的人選，但絕對會是現階段最適合帶領大家度過難關的人，強調自己立志做大事、不做大官，會全力輔選國民黨2022年選舉，2024年重返執政。

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卓伯源指出，台中地方關心立委陳柏惟的罷免案，他痛批陳柏惟阻疫苗進口、挺萊豬，致力反空污及民調高的台中市長盧秀燕敢在AIT前處長酈英傑面對反萊豬，相反的陳柏惟卻挺萊豬，一定要讓他下台，他若有幸當選，一定帶動大家的力量把陳柏惟罷免掉，否則就辭黨主席。

卓伯源也提及近來新竹市長林智堅搞出新竹縣市合併升格說，但彰化有129萬人口，新竹縣市合併才102萬人口，若先合併將對不起彰化人，他一定帶大家抗議，要升格也應是彰化先升格，這完全是民進黨不責任的作法，應就整個區域計畫及財務收友劃分完整規劃才是負責任的作法。

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