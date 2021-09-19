台灣北社紀念文協百年 「台灣文化日」活動10月登場

今年適逢「台灣文化協會」成立百年，台灣北社將以「多元創新 國家一體 台灣前行」為主題舉辦三項台灣文化日活動。圖為台灣文化協會成員合照及蔣渭水塑像。（資料照）

2021/09/19 10:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢「台灣文化協會」百年，為紀念以台灣為主體的重要社團及事件，台灣北社配合文化部擴大紀念政策，今年台灣文化日將以「多元創新 國家一體 台灣前行」為主題，辦理文化資產研習營、文化論壇、台灣文化日晚會3項活動。

1921年10月17日，蔣渭水、林獻堂、蔡培火等人創立「台灣文化協會」，致力推動文化啟蒙，展現出「讓台灣成為台灣人的台灣」、「讓台灣成為世界的台灣」的自覺及自信。

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台灣北社今日表示，目前台灣所面對的國家定位、族群分歧等盤根錯節的現實，在迭經太陽花運動、香港反送中、港聯辦｢只有一國，沒有兩制」及武漢肺炎等種種衝擊後，台灣國族意識已具雛形，如何鞏固並強化，促使整個台灣社會更加安全與穩定，並有助於台灣整體的發展，是台灣必須解決的下一個課題。

台灣北社指出，期待以配合政府多元文化政策的實際行動，積極推動台灣各族群間互相溝通，對彼此文化的互相了解與尊重，各族群互相公平對待、平等接納，異中求同，同中存異，融合成為一體，並各保有特色，攜手共同建構出一個團結一體、共存共榮的的台灣新國家。

據規劃，文化資產研習營將於10月2、3日於二二八國家紀念館展演廳舉辦，4場演講主題分別是「台灣音樂家介紹」、「從宜蘭厝看台灣建築」、「李梅樹的藝術秘密花園」、「台灣民俗與歌謠」。

「文化論壇─多元創新 台灣前行」活動方面，預定10月16日登場，文化部長李永得將專題演講「文化政策與文創產業」，並邀請專家學者就「台灣文化主體與文創產業」、「多元文化的傳承與創新」、「共生共榮台灣共同體」等議題展開討論。

台灣北社表示，台灣文化日晚會10月23日假台北市議會B1大禮堂舉行，表演團體有郭芝苑室內合唱團、台北市原住民部落大學、金曲獎得主黃翠芳、八角塔合唱團等，演出台灣經典樂曲、原民之歌、台灣客家之歌及台灣名曲，歡迎各界踴躍報名參加。

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