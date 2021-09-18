共軍稱在台灣西南海域軍演 國防部：充分掌握

美國海軍第七艦隊今天凌晨主動公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天依據國際法例行通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

2021/09/18 20:38

〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍第七艦隊今天凌晨主動公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天依據國際法例行通過台灣海峽。中共解放軍今天宣稱，共軍東部戰區也在昨天在台灣西南海空域實施「聯合警巡和實戰化演練」；對此，我國防部表示，有關中共演訓、當面敵情以及區域情勢的變化，國軍都有充分的掌握及評估，確保國家安全。

美國海軍第七艦隊透過新聞稿表示，貝瑞號17日依據國際法循公海，例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動；這也是美國總統拜登上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。

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面對美國軍艦再度例行通過台海，共軍再度「不甘示弱」；中共解放軍東部戰區今天以發言人施毅陸軍大校名義發出新聞稿說，解放軍東部戰區也在17日出動戰艦艇、預警機、轟炸機等海空兵力，在台灣西南海空域實施「聯合警巡和實戰化演練」；並稱美艦通過台海期間，共軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

施毅又批，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美國是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。

而國軍年度重要軍演「漢光37號」實兵操演是自本月13日進行至17日，根據國防部17日發布共機動態，當天共有10架共機襲擾台灣防空識別區。

針對共軍宣稱軍演，國防部今天表示，有關中共演訓、當面敵情以及區域情勢的變化，國軍都有充分的掌握及評估，確保國家安全。

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