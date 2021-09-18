為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共軍稱在台灣西南海域軍演 國防部：充分掌握

    美國海軍第七艦隊今天凌晨主動公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天依據國際法例行通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

    美國海軍第七艦隊今天凌晨主動公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天依據國際法例行通過台灣海峽。（取自第七艦隊官網）

    2021/09/18 20:38

    〔記者吳書緯／台北報導〕美國海軍第七艦隊今天凌晨主動公布，伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天依據國際法例行通過台灣海峽。中共解放軍今天宣稱，共軍東部戰區也在昨天在台灣西南海空域實施「聯合警巡和實戰化演練」；對此，我國防部表示，有關中共演訓、當面敵情以及區域情勢的變化，國軍都有充分的掌握及評估，確保國家安全。

    美國海軍第七艦隊透過新聞稿表示，貝瑞號17日依據國際法循公海，例行通過台灣海峽，表明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行與行動；這也是美國總統拜登上任後，美國軍艦第9度公開通過台灣海峽。

    面對美國軍艦再度例行通過台海，共軍再度「不甘示弱」；中共解放軍東部戰區今天以發言人施毅陸軍大校名義發出新聞稿說，解放軍東部戰區也在17日出動戰艦艇、預警機、轟炸機等海空兵力，在台灣西南海空域實施「聯合警巡和實戰化演練」；並稱美艦通過台海期間，共軍東部戰區組織兵力全程跟監警戒。

    施毅又批，美方頻頻實施類似挑釁行徑，充分說明美國是台海和平穩定破壞者、台海安全風險製造者。

    而國軍年度重要軍演「漢光37號」實兵操演是自本月13日進行至17日，根據國防部17日發布共機動態，當天共有10架共機襲擾台灣防空識別區。

    針對共軍宣稱軍演，國防部今天表示，有關中共演訓、當面敵情以及區域情勢的變化，國軍都有充分的掌握及評估，確保國家安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    漢光演習最終日 美軍神盾艦通過台海
    2021/09/18 05:40

    漢光演習最終日 美軍神盾艦通過台海
    結束支援撤軍阿富汗！雷根號航艦打擊群重返第七艦隊
    2021/09/17 19:15

    結束支援撤軍阿富汗！雷根號航艦打擊群重返第七艦隊

    亞昕插旗青埔 打造複合式酒店式公寓
    台海軍情》再槓中國！美軍高調公佈軍艦通過台海畫面
    2021/09/12 21:54

    台海軍情》再槓中國！美軍高調公佈軍艦通過台海畫面
    解放軍在南海驅離美軍艦？ 美第七艦隊：說法錯誤
    2021/09/09 10:41

    解放軍在南海驅離美軍艦？ 美第七艦隊：說法錯誤

    全台唯一波灣富裕債
    第七艦隊陣容再擴大！美神盾驅逐艦「杜威號」抵達日本
    2021/09/08 23:36

    第七艦隊陣容再擴大！美神盾驅逐艦「杜威號」抵達日本
    拜登上任後首次 美海軍海巡「雙艦」通過台海
    2021/08/28 05:47

    拜登上任後首次 美海軍海巡「雙艦」通過台海
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播