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    如何培養年輕人參選 江啟臣主張滴水穿石、卓伯源提建立平台

    國民黨主席候選人江啟臣。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人江啟臣。（記者劉信德攝）

    2021/09/18 17:48

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨4位黨主席候選人今天下午齊聚辯論，對於如何幫助年輕人參選，各自發表看法。候選人江啟臣指出，他除了沿用前主席洪秀柱時期的武林計畫、用壯育青政策，還要透過滴水穿石，讓年輕人留在地方紮根經營；候選人卓伯源則說，他會建立平台，結合黨中央、從政同志，培養年輕人派駐地方，一起打選戰，並加入服務團隊。

    江啟臣表示，國民黨在洪秀柱時期就有武林計畫、用壯育青，而且在2018年選舉是成功的，藍營青年參選人當選50多席，比例高達85%，因此他會沿用這套制度，而且他還有一批要培育的口袋名單，將透過滴水穿石，盤點所有可用的年輕人，讓他們下鄉參選，如果未當選，就留在當地經營服務，在地紮根。

    卓伯源則說，他是唯一一位從基層開始服務的黨主席候選人，完全了解年輕人參政辛路歷程，並認為新加坡的選、訓、用制度，可以用於國民黨的青年培育政策，在年輕人求學階段，國民黨就要發掘人才，拉拔適合從政者，結合黨中央、從政同志，讓年輕人派駐在地方打選戰、加入服務團隊。

    此外，有關學者專家提問國民黨如何建立共同價值觀與理念，卓伯源表示，國民黨過去內鬥而撕裂，失去黨德與黨魂，黨員也看不到方向，他的參選就是要讓黨更強，恢復創黨精神，孫中山不怕失敗、不認輸，就是創黨精神，過去黨內因為有私心，大家才會不團結，自己未來不參選總統、立委，不會球員兼裁判，未來帶領黨贏得勝選後，然後就回歸民間。

    江啟臣則說，除了不能有私心，國民黨也不能走燥進的路線，他說，其實國民黨有共同價值，早年執政時期有很多三民主義巡迴宣講，思想建構很完整，自從台灣民主化之後反而沒做，而中華民國就是國民黨的共同價值，國民黨要做好核心價值教育，共同捍衛孫中山思想、三民主義等價值。

    國民黨主席候選人卓伯源。（記者劉信德攝）

    國民黨主席候選人卓伯源。（記者劉信德攝）

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