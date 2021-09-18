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    國民黨改名立場？ 朱立倫：絕對反對改成台灣國民黨

    國民黨主席選舉網路直播辯論會，針對中國國民黨改名立場，張亞中（右）表示他只有一個選擇，就是中國國民黨，但可以由全體黨員決定是否改名，朱立倫（左）則強調，絕對不能改，更絕對反對改成台灣國民黨。（記者劉信德攝）

    國民黨主席選舉網路直播辯論會，針對中國國民黨改名立場，張亞中（右）表示他只有一個選擇，就是中國國民黨，但可以由全體黨員決定是否改名，朱立倫（左）則強調，絕對不能改，更絕對反對改成台灣國民黨。（記者劉信德攝）

    2021/09/18 17:21

    〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4名候選人今天下午參加網路直播辯論會，針對中國國民黨改名立場，黨主席候選人朱立倫強調，絕對不能改，更絕對反對改成台灣國民黨，這會讓所有民眾覺得國民黨從此斷絕跟兩岸或過去歷史的連結，會喪失很多歷史驕傲光榮感。

    會中台大新研所前所長彭文正提問，中國國民黨這個名字，以及國民黨，還有台灣國民黨三個名字，個人喜好排名是什麼？最喜歡哪個？最不喜歡哪個？

    張亞中表示，中國國民黨是孫中山所創建，他有他的歷史，百年老店值得驕傲，中國是什麼意思，中國有歷史文化意涵，豐富內涵，代表革命先烈用鮮血染成帶給大家的，中國不是指中華人民共和國，「我們是中國人，台灣人是中國人也是台灣人」，他只有一個選擇，就是中國國民黨，沒有其他選擇。

    張亞中指出，這幾年來黨內有人主張不要中國兩個字，或改成台灣國民黨，國民黨是民主政黨，可以讓中國國民黨黨員公投，哪個參選人願意提出方案，經過討論讓全體黨員決定，尊重任何黨員集體意志。

    中國國民黨不只有歷史承擔責任，在處理兩岸關係是多麼重要，中國國民黨兩是兩岸的連結，可以為兩岸和平兩岸人民兩岸台商做出多大的貢獻，如果輕率拿掉中國兩個字，這是斷了他們的根，要堅決捍衛，把道理講出來，一個有理想的人一定是這樣做的。

    根據辯論會規則，張亞中可以指定另一位回答者，他指定朱立倫回答。朱立倫表示，中國國民黨是中華民國的創建者，從國父孫中山到今天為止，他捍衛中華民國更捍衛中國國民黨，絕對不能改，張亞中說尊重黨的意志，他則要強烈主張，中國國民黨有歷史有連結，不但在台灣，而且跟全世界僑胞，兩岸連結都非常重要，不能改掉這個名稱，要堅持捍衛。

    朱立倫指出，平常可以簡稱國民黨，但是黨的全名不能改，絕對反對改成台灣國民黨，這會讓所有民眾覺得國民黨從此斷絕跟兩岸或過去歷史的連結，會喪失很多歷史驕傲光榮感，國民黨要做的另外一件事情，對於中華民國的史觀捍衛更重要，不能讓民進黨繼續透過課綱和文化台獨，讓下一代搞不清楚歷史淵源。

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