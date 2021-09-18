辯論被問如何取得足夠疫苗？ 江啟臣：跪蔡英文都要跪到夠

江啟臣說，疫苗後面如果第二劑還是第三劑不夠，他跪蔡英文都要跪到夠，這是所有人民的期待。（記者劉信德攝）

2021/09/18 17:21

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨主席選舉進入倒數黃金週，4名候選人今天下午參加網路直播辯論會，針對如何取得足夠疫苗，候選人江啟臣回應提問時指出，如果第二劑還是第三劑不夠，他跪蔡英文都要跪到夠。

會中，前衛生署長楊志良提問，政府腐敗就是因為沒有稱職的在野黨，他的極致，就是民眾革命，但是這個代價太大，那這次防疫，特別是疫苗，蔡政府一塌糊塗，如果您當選國民黨黨主席，如何解除民眾一直渴望有足夠的疫苗來施打？然後得到群體免疫讓大家可以過正常生活？

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卓伯源說，談到疫苗問題，今年5月15日實施三級警戒時，他就積極透過國外僑胞到美國波士頓接洽莫德納找到副總裁，他們跟新北市政府合作，新北市政府也準備充足預算和民間捐款確定要採購，新北市長侯友宜代表新北向中央的陳時中協商，被一口回絕，說地方政府不能買疫苗，這是離譜、愚蠢、不道德的決策，民間力量無窮，政府力量有限，如果他當選黨主席，他會發起團購疫苗活動，保證比政府採購還便宜且迅速。

根據辯論會規則，卓伯源可以指定另一位回答者，卓伯源指定江啟臣回答。江啟臣說，過去17個月戰鬥到現在，終於讓人民有公民投票機會，用選票革命，大家站出來用選票反對萊豬，也就是反對民進黨、給民進黨壓力，讓民進黨知道人民不爽不滿，尤其疫苗打不到，紓困沒有拿到、現金沒有發到等等，透過選票民進黨是最擔心的，展現民意是在野最有效的辦法。

江啟臣指出，疫苗取得問題，過去這半年來國民黨在疫苗取得上扮演側翼和幫手，他們也親自參與，原本14個縣市有在談，後來基於中央壓力和財政考量，最後有4個縣市加上民間單位先行，避免讓民進黨操作成政治對立，最後BNT買到了，郭台銘買到了，台積電買到了，慈濟買到了，要換國民黨了，結果6月底他們提出申請，陳時中說夠了，完全是政治考量，現在案子還停在衛福部，他們會繼續追、繼續打、繼續要求，後面如果第二劑還是第三劑不夠，他跪蔡英文都要跪到夠，這是所有人民的期待。

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