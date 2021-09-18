駐匈代表劉世忠：規劃10月在匈舉辦台南美食展，兩國牛肉湯交流

我國駐匈牙利代表劉世忠接受立委林楚茵節目專訪。（圖擷取自立委林楚茵臉書）

2021/09/18 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委林楚茵節目「台灣好聲茵」，在中秋佳節前夕，特別視訊連線我國駐匈牙利代表劉世忠，他眾所周知的好廚藝也備受讚賞，常常用料理拓展國民外交，劉世忠透露，將在10月或明年1月於匈牙利舉辦台南美食展，讓台南與匈牙利牛肉湯來場大比拼。

劉世忠自去年9月派駐匈國，成為首位台灣政治任命該國的代表， 而立委林楚茵身兼台灣及匈牙聯誼會會長，也是台南女兒，她在節目中詢問劉世忠，台南有牛肉湯，那匈牙利有嗎？劉大使回答：「當然有！匈牙利牛肉湯主要的材料有牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔加上牛骨頭熬很久，上面會再灑點『起司』。」

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劉世忠透露，匈牙利牛肉湯吃起來相當有飽足感，推測與匈國早年是傳統農業社會，需要務農的國情有關，而該國還有一個特產「紅椒粉（paprika）」，因此牛肉湯上看起來紅紅的，在匈國，這樣的料理是平民小吃，就像台南的牛肉湯一樣。

劉世忠被派駐到匈牙利剛好滿一年，他透露將在10月或明年1月於匈牙利舉辦台南美食展，讓台南與匈牙利牛肉湯來個同場比賽。

除了文化交流外，劉世忠也透露，台灣與匈牙利政府，從去年9月到12月，簽訂了「台匈相互提供獎學金」協議，台灣每年提供30個名額，給匈牙利的學生到台灣唸書，而匈國則會提供20個名額，給台灣的留學生到匈國就讀。

匈牙利牛肉湯。（圖擷取自立委林楚茵臉書）

影片尾聲，劉世忠大使還教大家，怎麼以匈牙利語說出「我是台灣人。」（圖擷取自立委林楚茵臉書）

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