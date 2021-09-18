中國要加入CPTPP不容易 學者：台灣不須擔心被邊緣化

台北醫學大學通識中心教授張國城。（記者廖振輝攝）

2021/09/18 12:42

〔記者吳書緯／台北報導〕中國16日宣布正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），各界認為可能同樣欲加入的台灣感到壓力；學者張國城昨分析，日本今年是CPTPP的輪值主席國，中國此時宣布想加入CPTPP，也被視為對日本關係「修好」的表現，而中國要加入也需要其他會員國同意且不容易，台灣不須過於緊張或是擔心被邊緣化的問題。

民進黨中國部昨舉行「東亞安全情勢-中共在亞太地區的軍事作為」座談會，由中國部主任吳峻鋕主持。

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針對中國申請加入CPTPP的議題，台北醫學大學通識教育中心教授張國城指出，中共除了戰狼外交，在外交也是「和戰兩手」，一面也積極參與國際組織，並爭取主導權，若中國加入CPTPP後，台灣要加入會有其困難性，不過中國現在加入也要獲得其他會員國同意，台灣暫時還不用太緊張。

然而，張國城提到，不能忽視中國欲加入CPTPP的優勢，中國的優勢在有主動意願、經濟體龐大有談判籌法、擁有政治資本這三點。張國城分析，就算中國在一些貿易條件上不能同步先進國家，但中國的地位會讓其他國家對他的條件予以保留。

不過，張國城指出，中國要加入多邊貿易組織，仍會面臨國家對資訊控制、對國營企業保護、對外匯市場操控這三項問題，且這不是中國政治體制能立即解決，所以中國加入CPTPP一事，就像常見的網路用語「讓我們繼續看下去」。

最後，張國城指出，日本對於中國欲加入CPTPP表達歡迎，也盼中國更加配合國際秩序與規則，若以政治為考量，中國很快就可以加入，但若要貫徹自由貿易的精神，中國要加入的門檻會墊高，現有的問題難克服，然而門檻墊高對未來台灣申請加入也會形成障礙，因為「台灣也不是那麼符合自由貿易標準」。

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