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    你來我往？江啟臣上月踏入彰化縣 卓伯源明天直攻江故鄉

    卓伯源明天將到江啟臣故鄉豐原拜票，其幕僚說，這是兄弟爬山、各自努力。（資料照）

    卓伯源明天將到江啟臣故鄉豐原拜票，其幕僚說，這是兄弟爬山、各自努力。（資料照）

    2021/09/18 12:15

    〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨主席之爭進入最後階段，競選連任的現任黨主席江啟臣，上月到彰化縣議會拜訪國民黨團之後，角逐主席的前彰化縣長卓伯源，也預計明天（19日）到台中市豐原區、大雅區參香拜票，豐原區是江啟臣故鄉與根據地，也是地方派系「紅派」大本營，外界揣測不無踩地盤或「你來我往」之意，不過，卓陣營指出，朱立倫也曾到中市，江也曾到桃園，不能以踢館等角度解讀，選舉區遍佈全國，應以「兄弟爬山、各自努力」視之。

    卓伯源明天的行程，上午10時到中市黨部參加政見會，下午1時30分於豐原區慈濟宮參香、發宣傳品，以及與里長、黨員代表交流，結束後另有一個私人安排行程，拜訪軍眷比例很高的大雅區忠義社區。

    至於上述行程擬發的文宣品，不是極負盛名的「詩袋」（卓伯源於彰化縣長任內，印製個人題詩的環保袋，數量多而廣為人知），而是針對黨主席選舉的理念製作的文宣。

    豐原是江啟臣故鄉，也是地方派系「紅派」的重要根據地，提攜江啟臣的紅派大老廖了以就是豐原人，江啟臣也於上月到卓伯源曾擔任縣長的彰化縣，拜訪彰化縣議會國民黨團尋求支持，卓伯源明天首度踏足豐原區，立即讓外界衍生你來往我或踩地盤、反攻陣地等聯想。

    不過，卓伯源的新聞聯絡人吳明聖說，上述聯想是誤解，他舉例說，江啟臣曾拜訪彰縣議會國民黨團，不能解讀為江到彰化向卓伯源踢館，江也曾到桃園，也不能視為江向朱立倫踢館或踩地盤，選舉區遍佈各縣市，候選人各地拜票宣揚理念，都是很平常的選舉方式，應該用「兄弟爬山、各自努力」解讀。

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