藍黨魁選舉朱立倫、張亞中選情膠著 蔡正元：江啟臣當選機率幾乎是0

三民主義大同盟、中華泛藍協會18日舉行「國民黨主席選舉誰勝出」民調公布記者會，公布民調並發表評論。（記者方賓照攝）

2021/09/18 12:44

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席選舉下週六投票，泛藍團體今開記者會公布全民調結果，泛藍支持度方面，候選人朱立倫以45.9%拔得頭籌，其次依序為張亞中18.3%、江啟臣14.1%、卓伯源4.2%。國民黨前政策會執行長蔡正元認為，民調反映的是候選人的社會支持度而非實質結果，但他判斷朱立倫、張亞中已陷入膠著，江、卓當選機率幾乎是0。

民調結果顯示，期望國民黨主席當選的總體支持度方面，朱立倫39.3%、張亞中10.7%、江啟臣10.3%、卓伯源4%，有35.7%無意見或拒答。進一步分析泛藍傾向支持度，朱45.9%、張18.3%、江14.1%、卓4.2%，民眾黨傾向的支持度則為朱48.8%、張20.4%、江12.3%、卓6.5%，在泛綠傾向方面，朱仍以48.9%領先，其次為江12.8%、張10.5%、卓5.9%。

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政黨效益部分，分別有38.8%、38.7%看好朱整合派系及打贏選戰，江跟張都落在6.0%至6.7%不等。兩岸外交方面，22.1％認為張亞中親中，朱、江、卓分別為10.6%、6.7%、2.3%，朱在親美、平衡美中則分別以26.5%、36.4%看好度領先。

受邀評論的蔡正元表示，國民黨主席選舉受矚目是張亞中的功勞，沒有張翻攪一江春水，這場選舉大概沒人理，也沒人有興趣做民調、討論，另一個關鍵就是國民黨的臨時黨中央，把張亞中送考紀會，讓新聞爆炸性發展，張亞中、國民黨的臨時黨中央「功在黨國」。

蔡正元分析，這份民調反映的是候選人的社會知名度而非實質結果，因為朱立倫黨政資歷豐富，民調結果才特別突出，但張亞中爆冷門竄起是事實，他個人判斷，張亞中、朱立倫處於膠著狀態，江啟臣、卓伯源當選機率幾乎是0，不是他們不好，而是時也運也命也。

蔡正元說，張亞中在缺乏人脈、資源狀況下打出這樣的成績，也是難能可貴，朱立倫有豐沛的黨政軍經歷、社會大眾這麼高的期待，黨內選舉還打成膠著，他應該打屁股，如果沒把問題找出來，2022選舉過關、2024總統大選也會很辛苦，萬一朱立倫在黨魁選舉打敗仗，政治前途會比前高雄市長韓國瑜更舉步維艱。

「以核養綠」公投領銜人黃士修表示，雖然調查數據結果顯示對朱立倫有利，但這是全民調，國民黨的黨員結構跟社會觀感有很大落差，這種結果反而會對朱有負面影響，導致朱、江選情逆轉，對此黨內是有討論的，希望各項不同民調可以化解朱江的矛盾。

三民主義大同盟和中華泛藍協會，委托艾普羅行銷市場研究公司電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，縣市分層隨機抽樣，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記電話。訪問期間自9月14日至16日，共成功訪問1071份有效樣本，並依全國20歲以上之性別、年龄、縣市、教育程度之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%

三民主義大同盟、中華泛藍協會18日舉行「國民黨主席選舉誰勝出」民調公布記者會，公布民調並發表評論。圖為前國民黨政策會執行長蔡正元。（記者方賓照攝）

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