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    首頁　>　政治

    出席政見會 卓伯源重申當專職主席全力展現領導力

    國民黨主席候選人卓伯源出席高屏場政見發表會，認為要選出專職無私的黨主席。（記者許麗娟攝）

    國民黨主席候選人卓伯源出席高屏場政見發表會，認為要選出專職無私的黨主席。（記者許麗娟攝）

    2021/09/18 11:26

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國民黨今在高雄市黨部舉行主席候選人政見說明會，首位發表政見的卓伯源指出，不少黨員因為沒繳300元而失去投票資格，若當選將提出黨費樂捐制，因為國黨不是用300元結合的黨，同時認為自己將會是專責無私的黨主席。

    卓伯源先是砲轟民進黨在2016年開始執政後，國家走向民主式的獨裁，把台灣帶向衰敗道路，並指民進黨執政因為防疫不力，民不潦生、慘不忍睹，沒有國際疫苗可打，認為國民黨要強才有力量制衡民進黨。

    卓伯源說，國民黨的組織架構與社會逐漸脫節，很多人願意投票給他但沒有投票權，因為設了黨費徵收制度，沒有繳300元黨費就失去投票資格，但過程中沒有用方式催繳，反而讓他們自動消失，國民黨不是用300元結合的黨，政黨運作需要黨費，但黨費要讓黨員心甘情願地拿出來，有錢出錢，有力出力，因此若當選將推動黨費徵收改為樂捐制，讓失聯的黨員回來，年輕人可以加入國民黨，透過這次黨主席選舉才發現這個根本的問題，認為制度改革可讓黨員倍增。

    卓伯源再提及，國民黨執政8年沒有軍機繞台、兩岸和平，應堅定信念推動兩岸和平，深化九二共識，只有民進黨不希望和平，因為會沒有操弄亡國感、恐中的空間，操弄兩岸對立最廉價，但犧牲和平、引來的戰爭卻要台灣付出慘痛代價。

    卓伯源說，國民黨一定要團結，選出專職無私的黨主席，現階段他最適合，他無私，只做大事、不做大官，不選總統、不選立委，專職主席全力展現領導力，國民黨共同的敵人只有一位就是民進黨，共同打敗民進黨。

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