台海軍情》共機出動盯梢美軍機艦動態 我IDF戰機反擊作戰操演

空軍IDF戰機昨天執行漢光演習「連續反擊作戰」任務，並在中部地區進行操演。（圖：軍聞社提供）

2021/09/18 09:41

相關新聞

漢光揭密》狀況想定曝光 4波飛彈攻台+共軍夜間空降金馬東沙外島

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習實兵操演昨天在完成最後一階段的操演之後宣佈順利落幕，但台灣週邊情勢從昨天至今天清晨都不平靜，態勢相當緊張，美軍4架軍機昨天分別在台灣北部丶南部空域巡弋對中偵察，美國軍艦昨晚至今天清晨航經台灣海峽，共軍對美國的軍事行動十分緊張，共機丶共艦昨天及今天清晨大舉出動對美方採取緊迫盯人姿態進行監控。

請繼續往下閱讀...

面對大批中國軍機丶軍艦出動，國防部昨天的漢光演習除由多架次IDF戰機升空丶執行「連續反擊作戰」的任務操演之外，面對共軍動態，也從昨天至今派出多艘軍艦在適當海域進行監控，並從不同空軍基地出動多批次軍機起飛，對共機進行攔截與警告驅離，地面防空飛彈進行追監。

根據中國智庫丶北京大學「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」在微博發佈的訊息指出，美國軍方昨天派出3架軍機丶1架無人機，分別在台灣南北空域，對中國進行偵察行動，在台灣北部空域的是美國海軍MQ-4C無人偵察機丶EP-3E電子偵察機，在巴士海峽及台灣西南空域則有美國空軍RC-135W電偵機與RC-135S飛彈監測機的偵察行動。

中國對此不甘示弱，也在台灣南北兩處分別派出軍機監控美國軍機行動，其中，光是在進入台灣防空識別區西南空域及台灣東南部空域的共機，就有10架之多，2架次的殲11戰機與6架次的殲16戰機僅在西南空域飛行，但1架運8反潛機與1架運8技偵機則是飛的老遠丶跑到台灣東南空域之後再折返其基地。

不單單如此，美軍伯克級神盾驅逐艦「貝瑞號（USS Barry DDG-52）」昨天至今天清晨期間，由北往南航經台灣海峽，共軍則是派出多艘軍艦監控航行，我國海軍也派出多艘軍艦在適當海域監控相關動態。國防部今早指出，美艦通過台灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

美國軍機昨天分別在台灣南北空域，進行對中國的巡弋偵察任務，也引來共機大舉出動監控。（圖：取自「南海戰略態勢感知計畫（SCS）」微博）

根據國防部昨晚發佈資訊，共機昨天有10架次侵入我防空識別區，其中有2架運8軍機更是飛到台灣東南部空域，我方則是以防空飛彈進行追監。（圖：國防部提供）

美國海軍驅逐艦貝瑞號昨晚至今天清晨航經台灣海峽。（圖：取自第七艦隊官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法